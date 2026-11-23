Una polémica por despidos, indemnizaciones y nuevas contrataciones se abrió en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) luego de que más de 100 extrabajadores denunciaran una presunta ‘masacre laboral’ en la entidad y reclamaran explicaciones sobre las decisiones administrativas adoptadas entre el 1.° de octubre y el 12 de noviembre.

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Evento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Los exfuncionarios, que estuvieron vinculados durante la administración de Ovidio Claros, aseguran que fueron sacados de sus cargos, en varios casos, sin justa causa y cuestionan que, mientras se producen las salidas, la entidad estaría adelantando nuevas contrataciones con recursos cuyo origen y destinación quieren esclarecer.

La denuncia tomó forma a través de la Veeduría Nacional para la Transparencia y la Integridad en la Descentralización por Colaboración (VENTIDC), organización que presentó un derecho de petición ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con copia a organismos de control y autoridades como el Ministerio del Trabajo, la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia de Sociedades.

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Evento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: CCB

En el documento, la veeduría solicita un reporte detallado del número de trabajadores desvinculados, las causas de sus terminaciones contractuales, las indemnizaciones reconocidas y efectivamente pagadas, así como el costo total de esas decisiones laborales. También pide discriminar los despidos por dependencias, cargos y niveles jerárquicos.

Uno de los puntos que despierta mayores interrogantes es el de las nuevas vinculaciones realizadas durante el mismo periodo. La organización solicita conocer cuántas personas ingresaron, sus cargos, modalidades contractuales y si ocuparon puestos que quedaron vacantes tras las desvinculaciones. Incluso pide establecer si se crearon nuevos cargos o si hubo modificaciones en la estructura organizacional.

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Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Bogotá Fashion Week

La veeduría aclaró que su actuación no parte de la existencia de irregularidades comprobadas, sino de la necesidad de obtener información verificable para ejercer control ciudadano.

La controversia se produce en medio del llamado del presidente Abelardo De La Espriella a las cámaras de comercio sobre la transparencia en estas entidades y pone bajo la lupa las decisiones administrativas, el manejo de recursos y los movimientos de personal en una de las instituciones empresariales más importantes del país.