La Superintendencia de Sociedades decidió postergar la elección de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Bogotá para el período 2027-2030.

Juan Esteban Orrego, elegido nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

Así lo dio a conocer un comunicado de la Cámara de Comercio de Bogotá, señalando que este aplazamiento tiene como fin revisar y depurar el censo electoral para estos puestos.

La elección será, entonces, el próximo 4 de marzo de 2027.

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