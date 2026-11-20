Es habitual que los informes de la OCDE sobre Colombia causen conmoción. En parte, porque el organismo que reúne a los países con mejores prácticas en el mundo se basa en realidades y criterios técnicos, y es de allí de donde plantea ahora las sugerencias a nuestro país.

Mathías Cormann, secretario general del organismo, vino al país a presentar el estudio Economic Survey Colombia 2026, en el que no solo hace un diagnóstico de la situación de esta nación, sino que plantea sugerencias, con el mensaje según el cual “El país cuenta con las bases sólidas para seguir avanzando. Seguir unas cuantas recomendaciones podrían llevar a aumentar el PIB per cápita en 10 años”.

El asunto es que las recomendaciones de la OCDE, que ya han sonado en Colombia y poco evolucionan, porque se trata de estrategias poco populares, serán duras de aplicar.

IVA Foto: istock

IVA para todo

Así, la OCDE plantea la ampliación de la base gravable con el IVA, algo que fue incluido en la Ley de Rescate Económico que hace trámite en el Congreso, pero que de facto fue rechazado y el gobierno decidió echar reversa.

Según el organismo, los bienes excluidos, exentos y las tarifas reducidas (como la del IVA del 5 %) erosionan el recaudo y benefician desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos, por lo que propone limitar los tratamientos preferenciales a un conjunto muy acotado de bienes y servicios básicos.

Para que el IVA permita promover la equidad, como en efecto ocurre en los países OCDE, en donde la desigualdad se reduce luego de los impuestos, el organismo plantea compensación directa a hogares vulnerables.

Para ello, recomienda sustituir las exenciones tributarias por mecanismos de devolución o transferencias monetarias bien focalizadas (como el esquema EfectIVA o transferencias directas), lo que permite proteger el ingreso de los hogares pobres de manera más eficiente y sin distorsionar el recaudo.

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Otro de los principios en los que ha insistido Colombia cada vez que propone una reforma tributaria es el de la simplificación del sistema. Así, el IVA podría ser el trampolín para que se corrija ese tema pues una ampliación de la base de contribuyentes facilitaría la administración tributaria y desincentivaría la evasión, lo que, de paso, genera mayores recaudos.

Edad de pensión igual para la mujer Foto: IA

Subir la edad de pensión de la mujer

Otra recomendación en la que ha insistido la OCDE, que en definitiva, no ha evolucionado en Colombia, pese a las evidencias de que al no hacerlo se está causando más daño que bien, es el de la subida de la edad de la pensión a la mujer.

Ahora, el organismo vuelve a tocar el tema, proponiendo un aumento gradual, de manera que se iguale con la del hombre (ellas se pensionan a los 57 y ellos a los 62).

Esa diferenciación solo trae inequidades, pues la mujer cotiza cinco años menos, lo que implica que su ingreso será dispar con el del hombre. Ello, sin contar con que la retiran del mercado laboral en el momento de mayor preparación y productividad.

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Pero además, la OCDE también sugiere que, posteriormente, se busque la manera de vincular los ajustes futuros en la edad a la esperanza de vida, la cual, sin duda, ha aumentado.

Trabajo informal Foto: Jorge Orozco/ El País

Menor costo a la formalidad

Colombia es uno de los países con mayores índices de informalidad laboral, lo que termina impactando el tema pensional. No en vano, con recursos públicos se requiere financiar a adultos mayores que no lograron cotizar para su vejez.

De ahí que el estudio de la OCDE abogue por una formalización y ampliación de base de cotizantes a pensión. Para ello, el organismo propone reducir el costo de entrada al empleo formal disminuyendo los costos laborales no salariales y haciendo progresivas las contribuciones a la seguridad social en los salarios bajos, para que los trabajadores acumulen historias de cotización más largas y continuas.

Subsidios en Colombia Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (123rf)

Reforma a subsidios

De igual manera, en el tema de subsidios, sobre el cual también se ha insistido en Colombia, lo que plantea la OCDE sería una verdadera transformación. Por ejemplo, recomiendan seguir reduciendo los subsidios implícitos a las pensiones más altas, fortaleciendo al mismo tiempo el pilar solidario o una pensión básica universal para garantizar un piso de ingresos que proteja a los adultos mayores vulnerables sin semanas suficientes.

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Pero no se queda solo en los subsidios a las pensiones. También se refiere a los servicios públicos y a las transferencias monetarias. En el primero, la recomendación es reemplazar el sistema de estrato residencial por un mecanismo basado en el ingreso verificado del hogar, lo cual reduciría en un 56 % el número de beneficiarios no pobres y generaría un ahorro fiscal de cerca del 0,2 % del PIB

En el caso de las transferencias monetarias, la OCDE estima que se requiere una mejor focalización social, de manera que se corrijan errores, teniendo en cuenta que más del 30 % del programa Renta Ciudadana llega a hogares no pobres.

En cuanto a los subsidios a combustibles como el diésel, lo que de paso, generó un hueco en el FEPC-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, la OCDE recomienda un ajuste gradual y automático alineado con los precios internacionales.