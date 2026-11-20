Los beneficiarios del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá comenzaron a recibir las transferencias económicas correspondientes a noviembre de 2026. La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Integración Social, busca brindar respaldo económico a hogares y ciudadanos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Abren convocatoria de subsidios de $50 millones para damnificados del sismo: así puede postularse

Para este nuevo ciclo, el Distrito destinó más de 45.000 millones de pesos, recursos que permitirán atender a más de 190.000 hogares y beneficiar a diferentes grupos poblacionales. De acuerdo con las cifras oficiales, la inversión acumulada del programa durante este año ya supera los 480.000 millones de pesos.

¿Quiénes reciben el Ingreso Mínimo Garantizado?

Las transferencias están dirigidas a familias clasificadas en condiciones de pobreza extrema, hogares con niños y niñas en primera infancia y estudiantes que cumplen los requisitos establecidos por el Distrito.

Más de 428.000 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema son los beneficiados. Foto: Secretaría de Integración Social

También hacen parte de la estrategia los jóvenes vinculados a procesos de inclusión social y productiva, las personas mayores, ciudadanos con discapacidad y población vulnerable que reside en establecimientos conocidos como pagadiarios.

La asignación de los recursos depende de los criterios de focalización establecidos por la administración distrital. Por esta razón, estar registrado en el Sisbén IV no significa que una persona tenga garantizado el acceso al subsidio.

¿Cómo se entregan los pagos de noviembre?

La distribución del dinero se desarrolla progresivamente, por lo que las fechas de desembolso pueden variar entre beneficiarios. En el caso de las personas mayores, los giros comenzaron durante noviembre y continuarán hasta los primeros días de diciembre.

Los ciudadanos podrán recibir los recursos mediante billeteras digitales y entidades financieras habilitadas, entre ellas Nequi, DaviPlata, MOVii, dale!, Bancamía y Banco Caja Social. Asimismo, quienes tengan asignado el pago por modalidad presencial podrán retirar el dinero en los puntos autorizados de Efecty.

La recomendación es estar atentos a los mensajes de texto enviados para confirmar cuándo se encuentra disponible la transferencia.

Iniciaron los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado Foto: Secretaría de Integración Social

Quienes deseen verificar su participación en el programa pueden comunicarse con la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la línea 601 380 8330, opción 6. También pueden consultar el portal oficial de la entidad, acudir a las subdirecciones locales o presentar solicitudes mediante Bogotá te Escucha.

Finalmente, las autoridades recuerdan que las consultas y los trámites son gratuitos. No es necesario pagar intermediarios ni entregar claves bancarias para acceder a estos recursos.

El valor de las transferencias depende del grupo poblacional al que pertenece cada beneficiario y de los criterios establecidos por el Distrito.

DIAN subasta maquinaria y electrodomésticos: vea aquí los bienes disponibles y cómo comprarlos

Para los hogares en pobreza extrema clasificados en el Sisbén A, los pagos oscilan entre $92.000 y $472.500, dependiendo del número de integrantes y su clasificación socioeconómica.

En el caso de las personas con discapacidad, el apoyo es de $190.000, mientras que las personas mayores que cumplen las condiciones del programa reciben $150.000. Por su parte, los jóvenes vinculados a la ruta de inclusión social y productiva pueden acceder a transferencias de entre $200.000 y $400.000.