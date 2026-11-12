Finanzas
Familias podrían recibir más de $43 millones tras el terremoto en Colombia: estos son los requisitos para reclamar el dinero
La Adres habilitó un procedimiento simplificado para los beneficiarios de las personas fallecidas durante el sismo del pasado 10 de agosto.
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12 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m.
La Adres señaló los requisitos para reclamar el dinero. Foto: Montaje Semana
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