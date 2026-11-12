Logo
Login
BOGOTÁ

Sale a la luz el informe final sobre las irregularidades del Estadio El Campín y Sencia: negocio de 2.4 billones de pesos

“La ciudad privilegió un negocio especulativo donde unos hábiles empresarios se favorecieron”, afirmó el Concejal Juan David Quintero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

José Luis Goyeneche García

12 de noviembre de 2026 a las 1:20 p. m.
Concejal Juan David Quintero informa la publicación el informe final sobre las irregularidades presentadas en el Estadio El Campín y la APP Sencia
Concejal Juan David Quintero informa la publicación el informe final sobre las irregularidades presentadas en el Estadio El Campín y la APP Sencia Foto: Concejal Juan David Quintero / API

En la noche del miércoles 11 de noviembre, el Concejal Juan David Quintero publicó un video a través de su cuenta de X en donde manifestó que ya se encontraba publicado el informe final, ‘Que esto no vuelva a pasar’, sobre las presuntas irregularidades presentadas en el caso del Estadio El Campín y la APP Sencia; además de la supuesta participación de miembros y exmiembros del IDRD.

Polémica con Sencia por administración del estación El Campín de Bogotá
¿Puerta giratoria entre IDRD y Sencia en APP del Campín? Grave denuncia desde el Concejo de Bogotá

Entre los hallazgos el Concejal señaló que:

  • Un exfuncionario del IDRD, que conoció la propuesta inicial de la APP, terminó como representante legal suplente y CEO de Sencia.
  • El validador del proyecto advirtió que no identificó los documentos exigidos para acreditarla, pero el IDRD dio concepto favorable. Y preguntó: “¿aprobaron un negocio de $2.4 billones de pesos sin verificar la capacidad financiera?”
  • Sencia habría pagado $26.101 millones de pesos por estructurar el proyecto a la APP ‘CDEC’, originadora del proyecto. Quintero cuestionó las modificaciones contractuales que permitieron ese reconocimiento.

Bajo el numeral #RecúperemosElCamín, el Concejal lanzó preguntas, que pueden ser resueltas en el informe publicado, como: ¿Quién verificó los requisitos? ¿Quién autorizó los cambios? ¿Quién responde por los recursos y las obras prometidas?

Esta es la página en donde se encuentra la publicación: www.juandavidquintero.com

.
Concejal Juan David Quintero informa la publicación el informe final sobre las irregularidades presentadas en el Estadio El Campín y la APP Sencia Foto: Concejal Juan David Quintero / API