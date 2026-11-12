En la noche del miércoles 11 de noviembre, el Concejal Juan David Quintero publicó un video a través de su cuenta de X en donde manifestó que ya se encontraba publicado el informe final, ‘Que esto no vuelva a pasar’, sobre las presuntas irregularidades presentadas en el caso del Estadio El Campín y la APP Sencia; además de la supuesta participación de miembros y exmiembros del IDRD.

¿Puerta giratoria entre IDRD y Sencia en APP del Campín? Grave denuncia desde el Concejo de Bogotá

Entre los hallazgos el Concejal señaló que:

Un exfuncionario del IDRD, que conoció la propuesta inicial de la APP, terminó como representante legal suplente y CEO de Sencia.

El validador del proyecto advirtió que no identificó los documentos exigidos para acreditarla, pero el IDRD dio concepto favorable. Y preguntó: “¿aprobaron un negocio de $2.4 billones de pesos sin verificar la capacidad financiera?”

Sencia habría pagado $26.101 millones de pesos por estructurar el proyecto a la APP ‘CDEC’, originadora del proyecto. Quintero cuestionó las modificaciones contractuales que permitieron ese reconocimiento.

Bajo el numeral #RecúperemosElCamín, el Concejal lanzó preguntas, que pueden ser resueltas en el informe publicado, como: ¿Quién verificó los requisitos? ¿Quién autorizó los cambios? ¿Quién responde por los recursos y las obras prometidas?

Esta es la página en donde se encuentra la publicación: www.juandavidquintero.com