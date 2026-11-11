En la tarde de este miércoles, un accidente de tránsito del conocido tren de la Sabana también involucró a una persona que habría sido arrollada por el vehículo, pero contra todo pronóstico, no perdió la vida y sobrevivió al impacto.

Un video que circuló por redes sociales evidenció la angustia de los miembros de la comunidad que auxiliaron a la persona que quedó por debajo del tren.

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Con el paso de las horas, fuentes confirmaron a SEMANA que el hombre sobrevivió milagrosamente y fue trasladado al hospital Simón Bolívar. Su estado de salud es de carácter privado; sin embargo, se conoció que una de sus piernas habría llevado la peor parte en el impacto, por lo que representa un alto riesgo.

Preliminarmente, se trataría de un habitante de calle. El accidente ocurrió en la carrera 9 con calle 185, al norte de Bogotá, y los ciudadanos que permanecen en ese sector denuncian que allí la presencia de homeless es pan de cada día.

La carrilera, que debe ser exclusiva para el tren, es habitualmente invadida por habitantes en situación de calle que, según la ciudadanía, hasta hacen sus cambuches allí.

Estación de tren de La Sabana en Usaquén. Foto: Guillermo Torres - Semana.

El tren de la Sabana es operado por Turistren S.A., desde donde no se han pronunciado públicamente, y ofrecen el servicio ferroviario de pasajeros con enfoque recreativo y cultural que conecta a Bogotá con varios municipios de la Sabana Norte.

Ahora, que en pocas semanas empieza diciembre, este tren se convierte en un importante atractivo turístico de Bogotá, a propósito de la iluminación de él.

Con este panorama, la ciudadanía pide la atención especial de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá para evitar imprevistos, accidentes y salvaguardar la vida de todos los actores viales, a partir del control que debe tener el sistema ferroviario, que debe estar dispuesto solamente para el tren que se transporta por el corredor.

Este no es el primer accidente del tren y en el pasado ha quedado involucrado en diferentes tipos de altercados: también se ha chocado con ciclistas y vehículos particulares.

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