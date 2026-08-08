Restaurante en el Tren de la Sabana: así es la experiencia sobre los rieles capitalinos

Bogotá tiene una nueva forma de salir a comer. No está en una calle de la Zona T, ni en un hotel, ni en uno de los tradicionales sectores de la ciudad. La experiencia comienza cuando los pasajeros suben a un tren y se sientan a la mesa mientras el paisaje empieza a moverse por las ventanas.

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Se trata de 1921 Express, un proyecto gastronómico liderado por el famoso comediante Alejandro Riaño, quien convirtió antiguos vagones ferroviarios en un restaurante sobre rieles con el que combina comida, turismo e historia ferroviaria de Bogotá y su sabana.

La particularidad del proyecto está en que la experiencia gastronómica ocurre mientras el tren avanza. El restaurante cuenta con seis vagones que fueron restaurados para convertirse en el espacio donde los pasajeros pueden comer durante el recorrido.

Riaño explicó a través de sus redes sociales que este proyecto tomó cerca de tres años de trabajo y nació con una idea distinta a la gastronómica: recuperar antiguos vagones ferroviarios que habían quedado en el olvido.

El nombre 1921 no es casual. Una publicación de la Revista Diners explica que hace referencia a un periodo importante para la historia ferroviaria de la Sabana y busca hacer un homenaje a Bogotá y a la tradición de los viajes en tren.

La iniciativa pretende aprovechar precisamente ese componente histórico para construir una experiencia diferente.

¿Cómo funciona la experiencia?

El recorrido tiene una duración de varias horas y está acompañado por diferentes platos. La propuesta gastronómica fue diseñada para desarrollarse durante el trayecto, de manera que el viaje y la comida formen parte de una misma experiencia.

Las reservas se pueden realizar a través de la página que tiene hipervinculado el restaurante en su cuenta de Instagram. Aunque hay muchas fechas agotadas, aún es posible reservar una fecha para vivir la experiencia gastronómica.

Una vez hecha la reserva, es obligatorio confirmar con los datos y hacer el respectivo pago, que es de $300.000 por persona.

En el momento de la reserva, los comensales deben reunirse en la carrera 9 # 110-08, en la localidad de Usaquén. Desde allí, inicia el recorrido que transitará por toda la capital de la República y su sabana.

Estación de tren de La Sabana en Usaquén. Foto: Guillermo Torres - Semana.

El proyecto también tiene algunas restricciones para sus pasajeros: entre semana no se permite el ingreso de menores de edad, mientras que los domingos y festivos pueden asistir mayores de 10 años.