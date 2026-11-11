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Bogotá

Bogotá cerrará su espacio aéreo este 11 de noviembre: Fuerza Aeroespacial Colombiana explicó los motivos

Según informo la institución, esta medida fue coordinada previamente con las autoridades pertinentes.

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Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

11 de noviembre de 2026 a las 9:46 a. m.
El espacio aéreo de Bogotá sufrirá un cierre temporal.
El espacio aéreo de Bogotá sufrirá un cierre temporal. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Fuerza Aeroespacial Colombiana anunció que este miércoles 11 de noviembre se realizará un cierre temporal del espacio aéreo de Bogotá, como parte de los preparativos para la celebración de sus 107 años. La medida se llevará a cabo durante los ensayos de la revista aérea programada para esta conmemoración.

De acuerdo con la información entregada por la institución, la restricción estará vigente entre las 9:45 de la mañana y las 11:15 a. m. Durante este periodo se desarrollarán las prácticas de la presentación aérea que hará parte de las actividades conmemorativas.

La entidad indicó que el cierre fue informado y coordinado previamente con las autoridades aeronáuticas.

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