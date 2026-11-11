Masacre en Bogotá: hombre descendió de un taxi y asesinó a tres personas

Ocurrió una masacre en el barrio Altamira, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Este martes, 10 de noviembre, a eso de las 7:00 p. m., tres personas fueron atacadas a bala cuando se encontraban en la entrada de una vivienda.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, un sujeto se bajó de un taxi y empezó a disparar indiscriminadamente contra tres hombres de 24, 40 y 55 años.

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Los hombres fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario, donde murieron debido a la gravedad de las heridas.

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, indicó que tras ese hecho se activó un ‘plan candado’ en la zona, logrando ubicar el taxi y capturando a un hombre, presunto implicado en la masacre.

“Momentos después es ubicado el taxi con el conductor. Tanto el vehículo como la persona son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el oficial Velásquez.

Así mismo, el teniente coronel recalcó que el capturado, un hombre de 36 años, registra antecedentes por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

El capturado que iba manejando un taxi. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras lo anterior, las autoridades dieron apertura a una investigación que permita esclarecer ese triple asesinato en el sur de Bogotá e identificar a los demás involucrados.

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“La Policía Nacional continúa adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho e identificar a los demás involucrados. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier información que permita avanzar en las investigaciones, a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano”, indicó la institución.