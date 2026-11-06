Un joven de 21 años terminó muerto después de quedar en medio de un violento episodio que habría comenzado por un supuesto conflicto de carácter pasional.

Marlon Acosta permaneció varios días en una unidad de cuidados intensivos tras recibir múltiples heridas con machete dentro de un conjunto residencial de Soacha. Este 6 de noviembre se confirmó su fallecimiento y la Policía anunció la captura del hombre señalado de estar involucrado en la agresión.

Dos nuevos ataques con cuchillo y machete a guardias de TransMilenio: situación preocupa

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, hacia las 6:00 de la tarde, en la Agrupación de Vivienda Jardín Maiporé, ubicada en la Ciudadela Maiporé. Según una relación de lo sucedido conocida por medios locales, un hombre habría ingresado a diferentes zonas de la copropiedad con un machete, acompañado de una menor de edad que portaba un cuchillo.

Ataque con machete en el que murió joven de 21 años en Soacha, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Andrés Martín / API / Montaje SEMANA

La situación habría comenzado en una cancha deportiva, donde se encontraban varios jóvenes. Allí se habrían presentado las primeras agresiones y persecuciones. Uno de los afectados buscó refugio en la caseta de vigilancia, mientras el guarda intentaba impedir el ingreso del señalado agresor.

Sin embargo, el hombre habría golpeado repetidamente con el machete la puerta de la caseta hasta romper uno de sus vidrios. La situación continuó dentro del conjunto y, posteriormente, el señalado habría atacado varias veces a Marlon Acosta. Parte de la agresión habría quedado registrada en las cámaras de seguridad de la copropiedad.

Ataque con machete en el que murió joven de 21 años en Soacha, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Andrés Martín / API / Montaje SEMANA

El episodio también habría involucrado a la menor que acompañaba al hombre. Según los testimonios conocidos, ella habría agredido a otras personas con el cuchillo, mientras el hombre habría manifestado que buscaba a alguien porque su hija supuestamente había sido víctima de una violación. Hasta ahora no está confirmado que esa acusación fuera cierta ni que tuviera relación con Marlon.

Ataque con machete en el que murió joven de 21 años en Soacha, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Andrés Martín / API / Montaje SEMANA

¿Cuál habría sido el motivo del ataque?

Tras conocerse la muerte del joven, la Policía Metropolitana de Soacha confirmó la captura de Maicol David Gámez, señalado de estar relacionado con los hechos. La institución indicó que las primeras indagaciones apuntan a una situación de carácter pasional que sería ajena a la propia víctima.

La hipótesis todavía está bajo investigación y no representa una conclusión judicial sobre el móvil del homicidio ni sobre la responsabilidad del capturado.

La muerte de Marlon dejó en evidencia la gravedad de un episodio que habría puesto en riesgo a varios residentes y trabajadores del conjunto. La Policía rechazó lo ocurrido e hizo un llamado a resolver los conflictos por las vías legales, en lugar de recurrir a la violencia.