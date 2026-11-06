Con falsas ofertas de empleo secuestraron, en el cerro Guadalupe, a dos mujeres en un taxi en Bogotá

Un caso de secuestro se vivió en las últimas horas en Bogotá, luego de que dos mujeres denunciaran que fueron secuestradas en un taxi en el cerro de Guadalupe, en Bogotá. Las mujeres habrían sido retenidas a través de un engaño.

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De acuerdo con la información de la Policía, las mujeres fueron contactadas para ser mujeres de compañía en una fiesta en Bogotá. Llegaron a la capital y fueron recogidas en el Aeropuerto El Dorado. Luego de ello los delincuentes las llevaron hacia inmediaciones de los cerros y allí las mantuvieron retenidas.

Dos mujeres fueron secuestradas en un taxi en inmediaciones del cerro de Guadalupe, en Bogotá, luego de ser engañadas con una falsa oferta de trabajo. Foto: Getty Images

Durante el tiempo que se mantuvieron allí, los presuntos delincuentes se comunicaron con sus familiares mediante video llamadas y mensajes amenazantes y exigieron la suma de 35 millones de pesos a cambio de permitirles recuperar su libertad.

Sin embargo, las autoridades intervinieron en el caso y pudieron localizar el vehículo en el que se encontraban las mujeres, además de materializar la captura en flagrancia de tres presuntos implicados y lograr el rescate de las dos ciudadanas, quienes fueron puestas a salvo.

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Tras las labores de investigación e inteligencia, se determinó que los capturados presuntamente integrarían una estructura delincuencial dedicada a la comisión de secuestros extorsivos y hechos relacionados con la modalidad de paseo millonario.

Las autoridades incautaron un arma de fuego, un arma cortopunzante, tres celulares y el vehículo en el que eran transportadas las víctimas. Foto: Getty Images

Esta organización habría utilizado falsas ofertas laborales y engaños para atraer a sus víctimas, especialmente mujeres, con el propósito de retenerlas y exigir dinero a sus familiares.

Fueron incautadas un arma de fuego, un arma cortopunzante, tres celulares y un vehículo. Además de ello, establecieron que las rentas criminales de la estructura superarían los 20 millones de pesos y estaría presuntamente relacionada con al menos dos hechos delictivos durante el mes de octubre de este año.

“Los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos de secuestro extorsivo, y porte de armas de fuego. Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, detalló la Policía.

Los capturados harían parte de una estructura delincuencial que utilizaba falsas ofertas laborales para secuestrar mujeres y exigir dinero a sus familiares. Foto: Colprensa