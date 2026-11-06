Emergencia en URI de Bogotá por intento de motín, reportan un muerto y diez heridos: estos son los detalles

Durante la madrugada de este 6 de noviembre, la URI de Puente Aranda, en Bogotá, fue noticia debido a un presunto amotinamiento de varios reclusos del lugar. De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó un fallecido y diez heridos.

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Según el comunicado oficial, los detenidos del lugar se habrían enfrentado con armas blancas sobre las dos de la mañana, escenario que prendió las alarmas en el sitio. Tras la situación, las autoridades tuvieron que intervenir para detener la riña.

Debido a la gravedad de los hechos, se confirmó la muerte de uno de los ciudadanos privados de la libertad que se encontraba en la URI, esto después de que fuera trasladado a un centro médico por la gravedad de las heridas que presentaba.

Otro de los implicados se encontraría en estos momentos bajo cirugía, tras también haber sido reportado con lesiones graves. Asimismo, se identificaron diez personas lesionadas con objetos contundentes, las cuales no presentarían heridas severas.

Todos los implicados en la riña, de acuerdo con las autoridades, fueron trasladados a centros especializados con el fin de que recibieran atención médica y se les brindará el acompañamiento correspondiente.

Pronunciamiento de las autoridades sobre lo sucedido. Foto: Policía Nacional

Además, se confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) se encuentra en el sitio realizando las labores de inspección y verificación correspondientes.

La entidad espera dar con los detalles sobre lo sucedido, con el fin de esclarecer el hecho y determinar el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido, por lo que se espera que en el transcurso del día se entreguen nuevos detalles.

Esta situación se da mientras las autoridades siguen adelantando diferentes operativos en Bogotá para disminuir la criminalidad en varias zonas de la capital. Sin embargo, se han reportado más casos que han encendido las alarmas de las entidades.

Uno de ellos se dio este 5 de noviembre, cuando la Alcaldía de Bogotá anunció que un correo institucional de una entidad de salud del Distrito recibió una alerta debido a que presuntamente habría sido utilizado para enviar amenazas terroristas a un vuelo europeo.

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“El alcalde Carlos Fernando Galán recibió una alerta internacional sobre el posible uso de una dirección de correo electrónico de una entidad del sector salud del Distrito en actividades criminales fuera del país presuntamente relacionadas con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros en Europa”, se menciona.

Las autoridades siguen realizando labores de investigación en ambos sucesos para determinar lo ocurrido en los dos casos.