Millonarios firma su primera renovación para 2027: amplía contrato hasta 2032

Millonarios comienza a moverse de cara al 2027 mientras sigue en la competencia oficial en este remate de temporada donde el título de la Liga Betplay es la gran prioridad. Los dirigidos por Alberto Gamero se mentalizan primeramente en la clasificación a los cuadrangulares y la que sería una clasificación a torneo internacional el año próximo.

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En las últimas horas se hizo oficial una renovación en el equipo tras el vencimiento de contrato en el próximo diciembre de 2026. Luego de reuniones y actualizar términos y condiciones, se conoció que Adidas, la multinacional de indumentaria deportiva, continuará en el Embajador en el 2027.

No solo eso, sino que Adidas renovó contrato con Millonarios hasta el año 2032, con la idea de poder ser campeón bajo su indumentaria e intentar construir un gran proceso deportivo que pueda tener repercusión a nivel internacional.

Camiseta de Millonarios para 2026 Foto: @MillosFCoficial

Un golpe leve de confianza para la exigente hinchada de Millonarios que ha podido sentir a la marca Adidas en sus diseños desde la temporada 2009. Son 17 años de variación de formas y estructuras que han acompañado en la consagración de la Copa Colombia 2011 y 2022 y las Ligas de 2012, 2017 y 2023.

Comunicado oficial de Millonarios

“Se ha consolidado como una de las colaboraciones más representativas entre una marca deportiva y un club de fútbol en Colombia. La firma contó con la presencia de Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Günter Weigl, director de Adidas, y asegura que la marca alemana seguirá vistiendo al club dentro y fuera de la cancha durante los próximos años.

“Más allá de la cancha, Adidas ha convertido muchas de estas piezas en verdaderos objetos de identidad para la hinchada. Camisetas de temporada, ediciones especiales y propuestas inspiradas en el archivo del club han permitido celebrar distintos capítulos de su historia y acercarlos a nuevas generaciones.

Escudo de Millonarios Foto: Millonarios

El ejemplo más reciente es la camiseta MFC80, creada para conmemorar los 80 años de Millonarios, una edición que conecta pasado y presente y celebra el vínculo entre el equipo, Bogotá y sus hinchas".

Premio para la hinchada de Millonarios

El anuncio también trajo una sorpresa para los hinchas y un premio que parece algo totalmente increíble, pues patrocinarían boletas de todos los partidos de local hasta el 2032, para fanáticos que cumplan ciertos requisitos.

Un mismo camino. Una firma que lo confirma. Millonarios hasta 2032. #adidasFootball @adidasfootball https://t.co/k2bJpJlFGB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 4, 2026

“Adidas premiará la pasión incondicional de la hinchada azul con un premio a la altura de la historia del club: boletas para acompañar al equipo en todos sus partidos como local hasta 2032. A través de una iniciativa en tiendas participantes, los hinchas tendrán la oportunidad de vivir el sueño de estar junto a Millonarios temporada tras temporada, además de ganar otros premios únicos que harán de esta celebración un hito para toda la familia embajadora. Los detalles de participación estarán disponibles en los términos y condiciones de la actividad”, dice en el comunicado de prensa.