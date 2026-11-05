Tradicional estadio no va más en Colombia: sin partidos de Liga Betplay en 2027 por malos resultados

Un tradicional estadio del fútbol colombiano se va de la competencia en la Liga Betplay y se retira por malos resultados del 2026. El Jaraguay de Montería era un destino fijo para los demás rivales en primera división, pero se consumó el descenso de Jaguares de Córdoba y ahora será sede del Torneo Betplay.

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Cabe recordar que este estadio se inauguró en el año 2012 en Montería. En 2017 tuvo su primera gran remodelación y se ampliaron las tribunas, más exactamente las gradas de oriental, lo que aumentó la capacidad en unas 4.000 plazas, pasando de 8.000 a 12.000 espectadores.

En 2024, bajo la aprobación de la Alcaldía de Montería, el estadio Jaraguay tuvo otra remodelación que cambió totalmente la gramilla que no se había tocado desde 2012. En esas obras también se modificaron los camerinos, palcos, las cabinas de prensa, se hizo un mantenimiento en las tribunas y un túnel de ingreso para futbolistas y cuerpo técnico.

Este estadio ha estado en la A en dos períodos. El primero fue cuando Jaguares de Córdoba ascendió en 2015 por primera vez en su historia y ahí duró nueve años, hasta que se consumó un descenso en 2024.

Jaguares vs Santa Fe Estadio Jaraguay de Monteria Foto: Jaguares vs Santa Fe Estadio Jaraguay de Monteria Andrés López @anlocolsports / @EnLaTribunaCol

En 2025 otra vez fue campeón en la B y ahí ratificó su segunda estadía en la A para este 2026. Pero otra vez va al Torneo Betplay por su precario promedio. La victoria del Cúcuta Deportivo ante Santa Fe en el General Santander (1-0) condenó a Jaguares de Córdoba al descenso.

Jaguares de Córdoba complicó a los grandes

El Jaraguay fue en algún momento una visita complicada para los grandes del fútbol colombiano.

Edwin Cardona en el partido de Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba. Foto: Colprensa

El 4 de febrero de 2023, Jaguares venció 2-1 a Atlético Nacional por la fecha 3 de la Liga Betplay gracias a los goles de Jhonier Viveros y Pablo Rojas, siendo el único triunfo ante el club verdolaga en Montería en el historial.

Estadio Jaraguay de Montería Foto: Colprensa

En lo que tiene que ver con América de Cali, Jaguares solo le pudo ganar el 15 de marzo de 2018 por la mínima diferencia, con gol de Juan Sebastián Villota.

Montería. Febrero 25 de 2024. En el Estadio Jaraguay, Jaguares de Córdoba recibe al América de Cali, en un juego por la fecha 9 de la Liga Betplay del primer semestre de 2024. (Colprensa - Andrés Felipe López) Foto: Andrés Felipe López Vargas

Millonarios sufrió un poco más de Montería, pues registra siete caídas en el Jaraguay a manos de Jaguares: