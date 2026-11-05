Atlético Nacional habría elegido al jugador a salir para 2027: “Más afuera que adentro”

Alrededor de Atlético Nacional ya se han empezado a hablar de rumores relacionados a las llegadas y salidas del equipo dirigido por Lucas González.

Al parecer, la dirigencia ya planea la configuración de la nómina donde requerirá movimientos en algunas zonas del campo. En días pasados se mencionó del interés por Gian Franco Allala, defensor central de Liga de Quito.

Justamente en las últimas horas una información adicional hubo, a la par de que se supo el que sería el elegido para salir de la plantilla actual.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. Foto: AFP

De acuerdo al reporte entregado por el periodista Mauricio Agudelo, la salida que parece ser más próxima relaciona a “Nicolás Rodríguez” quien estaría “más afuera que adentro para 2027″.

Adicional a eso, sobre el nombre del extranjero mencionado como posible refuerzo también hubo respuesta certera: “Pregunté por Gianfranco Allala, central uruguayo de Liga de Quito, me dicen que es un buen jugador pero dependerá de salidas en ese puesto”, menciona el comunicador.

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Así las cosas, ya se empieza a despejar el panorama de lo que será el mercado de fichajes de Atlético Nacional para los torneos del próximo año.

Valga recordar que el objetivo primario de la institución verde es ser campeón, tener clasificación directa a la fase de grupos de Copa Libertadores y poder competir en el continente de forma activa con James Rodríguez, Edwin Cardona, entre otras figuras con las que cuentan.

Nico Rodríguez pierde protagonismo

El extremo de 22 años ha tenido participación intermitente en el equipo antioqueño, con minutos repartidos entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

En el torneo local, sus oportunidades han sido principalmente como alternativa desde el banco. De acuerdo con los registros estadísticos, disputó seis encuentros del Finalización, tres de ellos como titular, con 169 minutos y una asistencia.

Su rendimiento ha estado condicionado por una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas entre finales de agosto y mediados de octubre. Tras su recuperación, volvió a tener oportunidades y sumó minutos en los compromisos frente a Boyacá Chicó, Cúcuta, Deportivo Pasto, Independiente Medellín, Santa Fe y Atlético Bucaramanga.

El extremo, que llegó procedente de Orlando City en condición de préstamo, tiene contrato con Nacional hasta diciembre de 2026. Su rendimiento y continuidad serán aspectos importantes para definir su futuro deportivo.

Lío legal manchó su estadía

En su estancia en Atlético Nacional, Rodríguez tuvo que atravesar un inconveniente legal que lo obligó a permanecer por un cierto tiempo alejado de los terrenos de juego mientras se esclarecía todo.

A la Fiscalía llegó una denuncia por parte de una mujer que lo acusaba de un supuesto abuso sexual. El caso fue estudiado y se terminó comprobando la inocencia de Nicolás, quien volvió a jugar hacia mediados de mayo pasado.

Nicolás Rodríguez, de Orlando City fue a préstamo a Atlético Nacional Foto: MLS via Getty Images

Tras ese complejo momento reaccionó: “Desde el primer momento sabía que iba a pasar, que no tenía nada que ver con la situación”.

“Me llegué a caer, triste al ver cómo mis compañeros conseguían victorias pero ellos estuvieron ahí y me ayudaron de la mejor manera”, de los momentos complejos atravesados.