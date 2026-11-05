Primera medalla de Colombia en los Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: participación histórica

Colombia celebró este jueves en los Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 gracias a la segunda casilla obtenida por Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años en la disciplina del tenis dde mesa.

El cafetero se convirtió en el único no asiático en quedar en dicho podio. Durante la final disputada batalló con el japonés Ryuusei Kawakami, ubicado en la casilla uno del ranking mundial sub-17.

COLOMBIA, A CELEBRAR ESTE PODIO 🇨🇴👏 Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años, logró la medalla de plata. 🥇🏓 De pasar su infancia vendiendo dulces, tamales y arepas junto a su familia para poder financiar su sueño a esta gran gesta en #Dakar2026. #JuegosOlímpicos l @OlimpicoCol https://t.co/ykTAk4Nl1w — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 5, 2026

La cuenta oficial de los Juegos Olímpicos escribió y resaltó al deportista nacional así: “De pasar su infancia vendiendo dulces, tamales y arepas junto a su familia para poder financiar su sueño a esta gran gesta”.

También el Ministerio del Deporte hizo mención a la plata obtenida. Por medio de su página web divulgaron una crónica en la que relataron y felicitaron a Otálvaro por lo alcanzado.

Medalla de plata, noticia nacional

La cartera en sus medios digitales resaltó lo hecho por el menor de edad así: “Manuel Otálvaro se colgó la plata en el torneo individual masculino de tenis de mesa, luego de disputar la final con el japonés Ryuusei Kawakami, número uno del ranking mundial sub-17, que se impuso 4-2. Otálvaro, el primer tenismesista colombiano en la historia de estas justas, cierra su participación con un podio que el país nunca había alcanzado en esta disciplina”.

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A su vez contó cómo se desarrolló el juego que derivó en la plata para Manuel: “La final se jugó en dos tramos. Kawakami, que ya había ganado el oro en dobles mixtos, se quedó con los tres primeros juegos por 15-13, 11-7 y 13-11; en el tercero, el colombiano tuvo cuatro puntos para cerrarlo y no pudo concretarlos. Lejos de entregarse, Otálvaro ganó el cuarto 11-6 y el quinto 11-2, y llevó el partido a un sexto juego en el que el japonés recuperó el control para cerrar 11-6″.

Para llegar a la instancia más importante “el camino hasta la final tuvo seis victorias. En la fase de grupos superó 3-0 a Lucca Lobo, de Costa Rica; a Noah Vitel, de Francia, y a Samuel Duffoo, de Perú. En octavos venció 4-0 al español Ladimir Mayorov; en cuartos, 4-1 al chino Li Hechen, sexto sembrado, y en semifinales, 4-1 a Li Ki Ho, de Hong Kong. Antes del partido por el oro solo había cedido dos sets en todo el torneo”.

La conquista del metal hizo que la nación iniciara su cuenta: “Colombia abrió su medallero en su cuarta participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en los que había sumado 20 medallas desde Singapur 2010: ocho de oro, siete de plata y cinco de bronce”.

“Otálvaro, abanderado de la delegación nacional en la ceremonia de apertura, llegó a Senegal como segundo del ranking mundial sub-17 y con una temporada en la que fue finalista del Youth Smash de Singapur, en la categoría sub-19, y medallista de bronce en el Campeonato Panamericano de mayores en Lima”, terminaron de los logros recientes del ahora medallista de plata en las justas celebradas en África.