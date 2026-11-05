Este jueves se hizo viral en plataformas digitales una denuncia realizada por estudiantes de la Universidad Javeriana, en la que se alerta sobre un robo millonario en las instalaciones del centro educativo.

Estudiantes denuncian millonario robo en instalaciones de la Universidad Javeriana

Tras el hecho, la institución ya hizo un anuncio oficial. “La Universidad Javeriana lamenta profundamente los hechos ocurridos la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026”, se indica en el comunicado oficial.

Asimismo, se confirmó que las víctimas habrían sido siete jóvenes que se encontraban en medio de un partido de fútbol en las instalaciones deportivas de la sede. Además, resaltó que el robo se habría dado en el vestidor de mujeres, lugar donde las jugadoras dejaron sus pertenencias.

“La Universidad reitera que el bienestar y seguridad de la comunidad educativa son prioridad”, se indicó. Por otro lado, SEMANA preguntó sobre las medidas que tomará la institución acerca de los elementos hurtados.

Pontificia Universidad Javeriana. Foto: Pontificia Universidad Javeriana

El centro educativo confirmó que se activará una póliza, por medio de seguros internos, por la cual se hará la evaluación correspondiente. Para este proceso, se confirmó que se habilitará el correo electrónico del director de Recursos Físicos de la Universidad, Luis Felipe Zuluaga, con el fin de que los estudiantes afectados sean atendidos.

“Frente a esta situación, la Universidad acompañará a las estudiantes en el proceso de la denuncia individual, adelantará una denuncia adicional como institución y activará el proceso de reclamación de la póliza”, se resaltó.

Por su parte, la Javeriana aseguró que en estos momentos se está trabajando junto con las autoridades para recopilar toda la información necesaria sobre el suceso y, con esto, esclarecer de forma adecuada la situación.

“La Javeriana revisará las medidas y protocolos de seguridad en el ingreso a los espacios deportivos para reforzar lo que sea necesario y evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”, se afirmó en el comunicado.

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Durante la mañana de este 5 de noviembre, la denuncia realizada por las víctimas circuló ampliamente en redes sociales. Además, en videos publicados en plataformas digitales se menciona que los objetos robados son tres iPads, cinco celulares, computadores MacBook, relojes, audífonos y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Según estimaciones, los elementos hurtados tendrían un alto valor comercial. Se espera que en los próximos días las autoridades sigan con las investigaciones pertinentes y se logre determinar qué fue lo que sucedió.