Cayeron Los Dolphins, banda señalada de prostituir menores de edad en las calles de Bogotá: así fue el operativo

La Secretaría de Seguridad de Bogotá dio a conocer la captura de cuatro integrantes del grupo delincuencial Los Dolphins, estructura ilegal que, según las autoridades, se dedicaba a instrumentalizar a adolescentes de 14 y 15 años, incitándolas a ejercer labores de prostitución.

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De acuerdo con el informe oficial, durante tres meses, la Policía Nacional realizó investigaciones a esta banda, en las que se incluyeron la revisión de fotografías, entrevistas, valoraciones médico-legales, reconocimiento mediante álbumes fotográficos, entre otras actividades.

Asimismo, gracias a las labores de los uniformados, se logró identificar que los señalados presuntamente entregaban documentos falsos a las menores y les indicaban los lugares en los que las jóvenes debían realizar este tipo de actividades, esto con el fin de evitar los controles de las autoridades.

Durante el procedimiento, se logró identificar que los señalados usaban un motel como fachada para realizar sus operaciones. En el lugar, las menores se harían afuera del inmueble, buscando captar la atención de posibles clientes que las abordarían con fines sexuales.

En el informe se resalta el caso de alias Mico, un hombre que, al parecer, frecuentaba este establecimiento con el propósito de acceder a las menores. Además, se estableció que, en medio de uno de estos encuentros, este sujeto habría suministrado sustancias a una de las adolescentes, con el fin de ponerla en estado de vulnerabilidad y estar con ella más fácilmente.

La detención de los cuatro sospechosos por este caso se llevó a cabo en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar, sitios en los que agentes de la Policía realizaron el procedimiento pertinente. Por otro lado, los agentes también identificaron los roles que cumplían tres de ellos dentro de la organización.

El primero, alias Juancho, ejercía como administrador del lugar y facilitaba el ingreso de las menores al establecimiento, presuntamente brindándoles documentos falsos.

Alias Luisa y alias Guadalupe eran las encargadas de repartir preservativos y bebidas alcohólicas a las jóvenes, mientras aparentaban ser camareras del sitio para pasar desapercibidas. Las autoridades indicaron que, con estas capturas, se afectó la renta criminal de esta estructura, la cual sería de cerca de 80 millones de pesos.

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Además, se dio a conocer que los detenidos ya se encuentran en manos de la Fiscalía por los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad.

Por otro lado, un juez impuso medida de aseguramiento carcelario a los sospechosos. En los próximos días, el caso podría seguir teniendo avances. Además, la Secretaría de Seguridad invitó a los ciudadanos a denunciar este tipo de hechos.