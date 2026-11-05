Gente

Horóscopo de Nana Calistar hoy, 5 de noviembre: los signos que deberán poner límites, cuidar su dinero y desconfiar

La astróloga habló de lo que cada casa astral tendrá en este día.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

5 de noviembre de 2026 a las 7:23 a. m.
Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo.
Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Para este jueves, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Nana Calistar dio sus predicciones para hoy.
¿Volverá el ex o llegará dinero? El horóscopo de Nana Calistar para este 4 de noviembre trae sorpresas

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 5 de noviembre de 2026

  • Aries

“Una solicitud de amistad no es disculpa con moñito. Si alguien te borró después de un pleito y ahora vuelta como si nada, no necesitas aceptar de inmediato ni rechazar haciendo escándalo. Pregúntate si te interesa recuperar el contacto y bajo qué condiciones”.

  • Tauro

“Tu proyecto necesita avances concretos, no resultados por arte de desesperación. En un amor a distancia, descubre si ambos imaginan un futuro compatible. Un acercamiento durante un viaje puede disfrutarse sin prometer media vida esa misma noche”.

  • Géminis

“Junta tus cuentas y revisa cuándo coinciden los pagos; la memoria no sustituye el presupuesto. Busca crecimiento laboral con una meta concreta. No finjas cariño por comodidad ni dejes una esperanza romántica abierta solamente para evitar incomodarte”.

  • Cáncer

“Ordena esa decisión pendiente: averigua qué falta saber y qué puedes probar antes de comprometerte. En el amor, respeta los acuerdos y busca constancia sin exigir disponibilidad permanente. Tu proyecto personal también merece espacio”.

  • Leo

“Amar no te convierte en director de la vida ajena. Acompaña sin resolverlo todo y promete solamente lo que puedas cumplir. Si liquidas una deuda, disfruta el alivio antes de estrenar otra. Recuerda con cariño a quien extrañas”.

  • Virgo

“Aléjate por tu bienestar, no para comprobar cuánto tardan en perseguirte. En el trabajo, no tomes decisiones por rumores de pasillo. Escucha cómo afectan tus palabras y disfruta tu soltería sin presentar justificante ante la parentela”.

  • Libra

“No repartas el dinero extra antes de recibirlo. Pon límites a los gastos de fin de año y busca ratos de convivencia familiar sin tanta producción. En pareja, ofrece la atención que exiges y evita convertir una sospecha en interrogatorio”.

  • Escorpio

“Antes de responderle a un ex, identifica qué buscas: cariño, atención o comprobar que todavía suspira. No sostengas coqueteos con una amistad que no te interesa. Tu ingenio sirve para divertir, no para dejar herido a quien intenta acercarse”.

  • Sagitario

“Si un proyecto se cancela, rescata lo aprovechable sin declarar fracasado tu talento. Una amistad podría despertar otras ganas: habla claro y reconoce si cambian tus sentimientos. Cuida tus pertenencias; la cartera no tiene obligación de perseguirte”.

  • Capricornio

“Revisa si disfrutas construir una relación o solamente conquistar. Aclara los acuerdos antes de prometer exclusividad y recupera la curiosidad por tu pareja. En familia cierra la boca antes de confirmar un chisme con lujo de detalles”.

  • Acuario

“Una crítica útil te ayuda a corregir; una provocación solamente quiere distraerte. Observa quién sigue siendo tu amigo cuando no puedes hacerle favores. Que el amor tenga espacio en tu vida sin mandar tus proyectos a la banca”.

  • Piscis

“Deja de pedirle aprobación a quien nomás encuentra cómo desanimarte. Prepara tu cambio laboral sin soltar el ingreso y bájale a las compras por aburrimiento. En el amor, unos besos sabrosos no compensan un trato que te lastima”.