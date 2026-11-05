Horóscopo de Nana Calistar hoy, 5 de noviembre: los signos que deberán poner límites, cuidar su dinero y desconfiar

Para este jueves, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

¿Volverá el ex o llegará dinero? El horóscopo de Nana Calistar para este 4 de noviembre trae sorpresas

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 5 de noviembre de 2026

Aries

“Una solicitud de amistad no es disculpa con moñito. Si alguien te borró después de un pleito y ahora vuelta como si nada, no necesitas aceptar de inmediato ni rechazar haciendo escándalo. Pregúntate si te interesa recuperar el contacto y bajo qué condiciones”.

Tauro

“Tu proyecto necesita avances concretos, no resultados por arte de desesperación. En un amor a distancia, descubre si ambos imaginan un futuro compatible. Un acercamiento durante un viaje puede disfrutarse sin prometer media vida esa misma noche”.

Géminis

“Junta tus cuentas y revisa cuándo coinciden los pagos; la memoria no sustituye el presupuesto. Busca crecimiento laboral con una meta concreta. No finjas cariño por comodidad ni dejes una esperanza romántica abierta solamente para evitar incomodarte”.

Cáncer

“Ordena esa decisión pendiente: averigua qué falta saber y qué puedes probar antes de comprometerte. En el amor, respeta los acuerdos y busca constancia sin exigir disponibilidad permanente. Tu proyecto personal también merece espacio”.

Leo

“Amar no te convierte en director de la vida ajena. Acompaña sin resolverlo todo y promete solamente lo que puedas cumplir. Si liquidas una deuda, disfruta el alivio antes de estrenar otra. Recuerda con cariño a quien extrañas”.

Virgo

“Aléjate por tu bienestar, no para comprobar cuánto tardan en perseguirte. En el trabajo, no tomes decisiones por rumores de pasillo. Escucha cómo afectan tus palabras y disfruta tu soltería sin presentar justificante ante la parentela”.

Libra

“No repartas el dinero extra antes de recibirlo. Pon límites a los gastos de fin de año y busca ratos de convivencia familiar sin tanta producción. En pareja, ofrece la atención que exiges y evita convertir una sospecha en interrogatorio”.

Escorpio

“Antes de responderle a un ex, identifica qué buscas: cariño, atención o comprobar que todavía suspira. No sostengas coqueteos con una amistad que no te interesa. Tu ingenio sirve para divertir, no para dejar herido a quien intenta acercarse”.

Sagitario

“Si un proyecto se cancela, rescata lo aprovechable sin declarar fracasado tu talento. Una amistad podría despertar otras ganas: habla claro y reconoce si cambian tus sentimientos. Cuida tus pertenencias; la cartera no tiene obligación de perseguirte”.

Capricornio

“Revisa si disfrutas construir una relación o solamente conquistar. Aclara los acuerdos antes de prometer exclusividad y recupera la curiosidad por tu pareja. En familia cierra la boca antes de confirmar un chisme con lujo de detalles”.

Acuario

“Una crítica útil te ayuda a corregir; una provocación solamente quiere distraerte. Observa quién sigue siendo tu amigo cuando no puedes hacerle favores. Que el amor tenga espacio en tu vida sin mandar tus proyectos a la banca”.

Piscis

“Deja de pedirle aprobación a quien nomás encuentra cómo desanimarte. Prepara tu cambio laboral sin soltar el ingreso y bájale a las compras por aburrimiento. En el amor, unos besos sabrosos no compensan un trato que te lastima”.