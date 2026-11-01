¿Un nuevo Garavito? Capturan a presunto abusador serial de menores de edad en Quindío

Un grave caso de violencia y abuso sexual contra menores de edad y adolescentes se dio a conocer en las últimas horas en el departamento del Quindío.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General, un hombre identificado como Rafael Antonio Velásquez Pinzón, habría abusado sexualmente a un grupo niños y adolescentes en zonas rurales.
Los hechos se presentaron, según reveló el fiscal, en los municipios de Circasia, Salento y Montenegro, entre los años de 2022 y 2026.
La investigación permitió relacionar varias agresiones sexuales contra cinco niños y adolescentes, entre 12 y 15 años.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un presunto abusador serial de menores de edad en Quindío. La investigación permitió relacionar varias agresiones sexuales contra cinco niños y adolescentes, de entre 12 y 15 años, ocurridas en zonas rurales de Circasia,… pic.twitter.com/fpoZcZ6jrS— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 1, 2026
Según los elementos de prueba recopilados, el señalado agresor habría intimidado a las víctimas para trasladarlas a lugares apartados y someterlas a abusos sexuales.
“Los oculta dentro de matorrales”, señaló el fiscal del caso. “Cinco menores fueron víctimas de secuestro simple por usted”.
El caso se torna más grave al comprobarse que uno de los menores de edad, de 12 años, fue asesinado, y el resposanble sería el ahora capturado.
“Como estamos hablando de actos sexuales violentos y homicidio (...) es decir, el uso de la fuerza, amenazas, coacción física y psicológica, la intimidación, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento”, recalcó el delegado del ente investigador.
En medio de las coacciones, Velásquez Pinzón utilizó armas cortopunzantes para amenazar a las víctimas. “Los intimida con violencia psicológica y física. Los toma por la fuerza, de las manos, del cuello, los arrastra a potreros”.
Por estos hechos, Velásquez Pinzón fue capturado e imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos. Los cargos fueron aceptados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. La… pic.twitter.com/UuN3NWoxA4— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 1, 2026
El fiscal del caso señaló que en este caso existió una clara premeditación y planeación de las acciones contra los menores de edad a los que interceptaba para retenerlos y abusarlos. “Usted sabía que realizar eso tenía unas consecuencias penales”:
La Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.
Tras la pregunta del juez de control de garantías, el procesado aceptó su responsabilidad.
Debido a la gravedad de los hechos investigados, se ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se fija la audiencia en la que se dictará la sentencia yse deja en firme su culpabilidad en los hechos imputados.
Teniendo en cuenta lo que dice el Código Penal y la leyes en materia de protección a menores de edad, el procesado no podrá tener ningún beneficio o rebaja de pena por su aceptación de cargos.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la Nación les hizo un llamado a posibles víctimas o personas que tengan información relacionada con conductas similares a denunciar a través de la línea 122 o de los canales oficiales habilitados por la entidad.