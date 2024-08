Sacan a la luz perturbadoras notas que Garavito escribió en su Biblia antes de morir; dejó varias confesiones

“Nunca supimos por qué accedió a darle esa entrevista a él, no a los cientos de periodistas que también la buscaron. En enero de 2020, Kevin me llama y me dice: ‘Tenemos a Garavito’. Él trataba de confundirnos y sentíamos que buscaba limpiar su nombre con el tema de Dios y la Biblia. Era astuto en ese sentido”, precisó.