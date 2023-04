Luis Alfredo Garavito tiene un cáncer grave: estas son las impactantes imágenes de cómo se ve actualmente el asesino y violador de niños

Luis Alfredo Garavito es considerado como uno de los peores asesinos seriales que ha existido en la historia de Colombia. ‘La bestia’, como también es conocido, fue condenado por la violación, tortura y homicidio de un centenar de niños en todo el país durante los años noventa.

Ante las precarias herramientas que había en esa época, las autoridades nacionales tardaron bastante tiempo en identificar a este monstruo, pero en 1999 fue detenido en la ciudad de Pereira, donde confesó haber matado a más de 200 infantes.

Luis Alfredo Garavito asesinó a más de 200 menores de edad - Foto: Archivo

El quindiano fue condenado en 2001 a 1.853 años y nueve días de prisión después de un extenso juicio. Sin embargo, la pena en contra de este terminó siendo reducida ampliamente por considerarse inviable, quedando al final en 40 años.

“Mi hijo fue violado asesinado y maltratado. Mi hijo fue encontrado en las afueras de Morelia, junto con más niños, ya los cadáveres. Yo le nombro a ese tipo, el psicópata de Garavito. Ese tipo no merece salir de la cárcel, tiene que pagar su castigo fuerte”, manifestó Nelly Cuéllar Méndez, madre de una de las víctimas.

¿Qué pasó con Luis Alfredo Garavito?

Tras más de dos décadas encerrado, esta semana se conocieron varias imágenes del violador desde su lugar de reclusión, donde luce cada vez más delgado y demacrado debido a que padece un fuerte cáncer de ojo.

Rafael Poveda, junto a su compañero Kevin Pinzón, lograron conseguir en el año 2020 una entrevista exclusiva con Garavito en la cárcel La Tramacúa, ubicada en Valledupar. Asimismo, el famoso periodista reveló que fueron cerca de 20 horas hablando con el temido asesino serial.

Igualmente, el comunicador aseguró hace unos días en SEMANA que apenas supo que iba a hablar con ‘La bestia’ sintió que debía hacer un libro con el material que saliera de ese diálogo, que -indicó- fue bastante fuerte.

Rafael Poveda estuvo frente a frente con 'la bestia' - Foto: Foto: Testigo Directo

“Nunca supimos por qué Garavito accedió a darle esa entrevista a él, y no a los cientos de periodistas que también la buscaron. En enero de 2020, Kevin me llama y me dice: ‘Tenemos a Garavito’. Sentí que ese material podía convertirse en un libro”, precisó.

Pese a que los encuentros con el asesino se dieron en diferentes momentos, las postales sólo se revelaron hasta este 2023, puesto que Poveda presentó recientemente de manera oficial los dos libros que salieron de esa entrevista.

En las imágenes, capturadas por el equipo de trabajo Testigo Directo, se puede apreciar la cantidad de peso que perdió Garavito debido a la grave enfermedad que sufre, mientras que su ojo izquierdo está prácticamente cerrado.

“Yo entrevisté a un hombre centrado, de ninguna manera enfermo. Es una persona clara, enfocada y coherente. Hablaba con elocuencia, tan normal que a veces se ponía furioso por las preguntas que le hacíamos. Yo le decía que no estábamos allí de relacionistas públicos”, agregó el presentador.

El asesino serial habló en exclusiva con el famoso periodista - Foto: YouTube: Testigo Directo

Garavito luce demacrado por el grave cáncer que padece - Foto: Cortesía Rafael Poveda

Por último, concluyó: “Él trataba de confundirnos y sentíamos que buscaba limpiar su nombre con el tema de que se ha acercado a Dios y a la Biblia. Era astuto en ese sentido. Él tenía en ese momento una verruga en el ojo izquierdo, cancerígena, por lo que el ojo estaba casi cerrado. Ahora lo tiene completamente cerrado. Y además de esa verruga tiene leucemia”.

Cabe mencionar que Rafael Poveda presentó luego de tantas horas de entrevista e investigación Tras la sombra de Garavito, una crónica novelada escrita por Cristian Valencia; y El reflejo de la bestia, una novela de Xiomara Barrera.