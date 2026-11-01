Habla mamá de la niña de 10 años que murió tras ser embestida por moto en Bogotá: hizo llamado urgente

El pasado jueves 29 de octubre, se registró un grave accidente de tránsito que dejó muerta a una niña de 10 años de edad. Los hechos ocurrieron en la Avenida Boyacá de Bogotá.

Nuevos detalles del trágico accidente que dejó muerta a una niña cuando iba para su colegio en Bogotá

Según se ha conocido, la menor iba en compañía de su mamá y otras dos niñas que se dirigían a su colegio. En ese momento, una motocicleta las embistió. La víctima falleció en el lugar de los hechos.

Las primeras hipótesis apuntan a que, al parecer, el conductor iba con exceso de velocidad, pero las autoridades continúan investigando para esclarecer por completo la situación.

La familia de la niña habló por primera vez y le hizo un llamado a la justicia para que el caso no quede en la impunidad. Alex Forero, tío de la menor, conversó con City Tv y contó lo que les han comentado las autoridades.

Imagen de lo que se vio en la escena después del siniestro. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

“Lo único que nos ha dicho la Fiscalía en este momento es que nos toca esperar tres meses, tiempo en donde este personaje va a estar libre. Nosotros exigimos justicia inmediata, porque se llevó la vida de un angelito”, comentó.

El familiar de la pequeña pidió la colaboración del Gobierno y de las autoridades de tránsito para que el accidente sea esclarecido en su totalidad y se establezcan responsabilidades, si es que las hay.

Trágico accidente en Bogotá esta mañana de jueves, 29 de octubre: reportan un muerto

Jessica Buitrago, mamá de la niña, también habló para exigir que el hecho no quede en la impunidad. “Es un dolor muy grande porque perdí a mi chiquita y tengo a la otra en el hospital”, dijo.

“Lo único que pido es que haya justicia y que no vuelva a pasar esto. Por ese sendero pasan muchos niños y no es justo que por una persona imprudente pase todo esto”, agregó.

Por el momento, las autoridades siguen adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad todo lo acontecido en este siniestro que ha generado conmoción en la capital del país.