Nuevos detalles del trágico accidente que dejó muerta a una niña cuando iba para su colegio en Bogotá

En la mañana de este jueves, 29 de octubre, un trágico accidente en la av. Boyacá con calle 14L, en Usme, dejó sin vida a una niña de 10 años que aparentemente iba para su colegio.

Sobre este fatal siniestro vial, SEMANA conoció los nuevos detalles que ya tiene la Policía de Tránsito de Bogotá y la hipótesis del suceso que desencadenó esta tragedia que también dejó a 2 menores de edad y 2 mayores lesionados, además de la pequeña fallecida.

El accidente en Usme Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

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El accidente ocurrió a las 6:40 de la mañana de este jueves, exactamente en el barrio Marichuela de Usme, en el sur de la capital del país.

Según la información conocida preliminarmente, un joven de 25 años se movilizaba en su motocicleta sobre la avenida Boyacá sentido sur-norte y, cuando una mujer y 3 menores de edad intentan cruzar la avenida principal, son atropellados por el vehículo.

La hipótesis de las autoridades apunta a que las dos partes habrían infringido las normas. El conductor habría desobedecido las señales o las normas de tránsito, mientras que los peatones no habrían hecho el uso de los pasos peatonales seguros del sector.

Imágen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La madre involucrada de la menor se habría llevado la peor parte del accidente y, según el reporte conocido por este medio, fue trasladada a la medical de Kennedy, al presentar un politraumatismo, luego del accidente.

A ella la acompañaría también una niña de 12 años que fue trasladada a un hospital de Teusaquillo, tras evidenciarse una posible fractura en pie, y también un niño de 8 años que fue llevado al mismo centro médico tras presentar politraumatismos.

Mientras tanto, el conductor de la moto presentó una luxación de pie derecho y una contusión de pie izquierdo, por lo que fue trasladado al mismo centro médico que la madre de la fallecida.