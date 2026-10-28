Tragedia en Magdalena: hermanas de 9 y 13 años murieron tras caer de una moto eléctrica y ser arrolladas por una volqueta

Hay conmoción en el municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena, por la muerte de dos hermanas de 9 y 13 años de edad en medio de un grave accidente de tránsito.

Incertidumbre en Ataco tras asesinato de una estudiante y su primo que buscaban oro; otras cinco personas están desaparecidas

Los hechos ocurrieron hacia las 6:00 tarde de este martes, 27 de octubre, cuando las menores iban en una motocicleta eléctrica por el barrio Paz del Río.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo supuestamente estaba siendo manejado por la niña de 13 años, mientras que la otra víctima iba de copiloto.

Por razones que hasta el momento son desconocidas, al parecer, las pequeñas perdieron el equilibrio y cayeron a la calzada. Lastimosamente, en ese momento pasaba una volqueta, el conductor no alcanzó a frenar y terminó atropellando a las hermanas.

Todo indica que las niñas regresaban a su casa después de la jornada escolar, pero todo terminó en una gran tragedia que ha despertado conmoción en esta zona del país.

La alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade Campo, confirmó la muerte de las pequeñas y se solidarizó con la familia. “Esta irreparable pérdida nos enluta a todos y llena de tristeza a nuestro municipio”, dijo por medio de un comunicado.

“Nos unimos de corazón al dolor de sus familiares, amigos, compañeros y comunidad educativa, y les enviamos un abrazo solidario en medio de este momento tan difícil”, agregó.

Hombre intimidó con arma de fuego a ciudadanos y policía: esto fue lo que le hizo a su padre antes de ser detenido

Asimismo, la mandataria confirmó que desde la Alcaldía están a disposición para brindar el respectivo acompañamiento y apoyo institucional hacia las familias afectadas y a la comunidad educativa en donde cursaban sus estudios las víctimas.

“Elevamos nuestras oraciones a Dios para que reciba a estas pequeñas en su presencia y conceda a sus familias fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar una pérdida tan dolorosa”, añade el comunicado.

Por el momento, no están claras todos los aspectos que rodean este terrible accidente de tránsito, pero las autoridades ya están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad cómo fue que ocurrió este hecho.