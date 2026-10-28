La Fiscalía abrió una investigación luego de las denuncias que hizo Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), de una serie de contratos a 48 mujeres sin requisitos y sin fijar las condiciones de los mismos; información que se conoció en la entrevista de Deicy Jiménez con Vicky Dávila en SEMANA.

Concejal Sandra Forero denuncia en SEMANA 10 contratos de Deicy Jiménez y pide investigar pagos con recursos públicos

El propio fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, advirtió que resulta necesario escuchar en declaración a la ahora testigo de los hechos que fueron denunciados por el Dapre y en los que se advierte que se entregaron contratos a mujeres a cambio de favores sexuales al entonces presidente Gustavo Petro.

La propia defensa de Deicy Jiménez pidió a la Fiscalía que la escucharan en declaración, dada la importancia de su testimonio y los elementos de prueba que tiene en su poder, no solo para garantizar su seguridad, sino la preservación de la evidencia que puede ser fundamental en el curso de las indagaciones.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha convocado, ni se ha comunicado con Deicy Jiménez. La que sí arrancó con actuaciones fue la Corte Suprema de Justicia, que citó a la testigo a una diligencia de declaración en los procesos que se adelantan tras las denuncias contra Gustavo Petro y María José Pizarro.

Deicy Jiménez entregó a SEMANA algunas fotografías sobre sus denuncias. Foto: Suministrada a Semana

La diligencia se fijó para este jueves 29 de octubre. En el caso de Gustavo Petro, se investiga su responsabilidad como senador, al igual que a María José Pizarro, pues en su unidad de trabajo legislativo tuvo un contrato con Deicy Jiménez.

“Total atención, hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación, fiscal Gilberto Guerrero, para que llamen a declarar a Deicy Jiménez dentro de la noticia criminal que el mismo vicefiscal anunció y que allí se ordena a Policía Judicial que haga los respectivos actos de corroboración”, señaló el abogado Felipe Caballero.

Deicy Jiménez Foto: SEMANA

Insistió el abogado en que la diligencia de declaración en la Corte Suprema de Justicia tiene el objetivo de avanzar en los actos de investigación que se requieren en el propósito de establecer responsabilidades, además de confirmar los hechos que fueron denunciados por el director del Dapre y la misma Deicy Jiménez.