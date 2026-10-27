La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió las denuncias presentadas contra Gustavo Petro y María José Pizarro por los hechos relatados en entrevista exclusiva por SEMANA por Delcy Jiménez.

Por sorteo, el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado entrará a estudiar el caso.

Fuentes cercanas indicaron que el paso a seguir es verificar e indagar los hechos narrados y ordenar la práctica de una serie de evidencias y pruebas para tomar una decisión de fondo.

En este sentido, no se descarta que Deicy Alejandra Jiménez Ramírez sea llamada a ampliar su versión.

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Debido a que los casos tienen relación con lo que hace unas semanas denunció la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, la exfuncionaria también podría ser citada a declarar.

Debido a que Jiménez mencionó que los hechos comenzaron cuando Gustavo Petro era senador, la Corte Suprema de Justicia —como lo indican el Código de Procedimiento Penal y la Constitución— deberá adelantar las pesquisas.

María José Pizarro, senadora, tuvo en su UTL a Deicy Jiménez. Foto: Guillermo Torres / Semana

Igualmente, la mujer señaló directamente a María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, de haber promovido la celebración de contratos en varias entidades a mujeres que habían sostenido encuentros sexuales con Petro cuando fue Presidente.

Incluso, Jiménez estuvo vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pizarro durante algunos meses. Además, tuvo varios contratos en entidades.

Los señalamientos contra María José Pizarro

Después de las revelaciones, María José Pizarro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X para intentar desligarse del escándalo.

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“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, indicó en su cuenta de X.

“¿Vamos a permitir que la prensa amarillista y mercenaria sea el nuevo juez de la sociedad colombiana? Rechacemos que una interpretación sustituya la verdad y que los intereses oscuros se impongan sobre el debate democrático. De ser necesario, ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento, acudiré a los estrados judiciales. Aquí estoy y aquí sigo, enfrentando con dignidad y sin miedo lo que hemos logrado”, añadió la congresista.

Sin embargo, María José Pizarro no aclaró si conoce a Deicy Jiménez. Tampoco precisó por qué terminó vinculándola en el Congreso ni qué papel desempeñó.