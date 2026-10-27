Bogotá conectada a internet: cerca de 90.000 hogares ya pueden acceder gratuitamente; alcalde anunció nuevo programa

En la tarde de este martes, 27 de octubre, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán reportó que superó la meta de conectar a 90.000 hogares vulnerables de Bogotá a internet fijo gratuito y anunció la puesta en marcha del programa Conéctate y Crece, que es una plataforma de formación virtual que busca fortalecer las habilidades digitales de las familias beneficiarias y facilitar su acceso a nuevas oportunidades educativas, sociales y laborales.

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La apuesta en los hogares se realiza en conjunto con nuevas herramientas de formación. “Llegamos a 90.000 hogares conectados a internet gratis en Bogotá con Conexión Social, un programa de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social, que busca garantizar conectividad a las familias que necesitan este apoyo”, señaló el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

El alcalde Carlos Fernando Galán presentó Conéctate y Crece, una plataforma virtual con 100 cursos para fortalecer las habilidades digitales de las familias beneficiarias. Foto: Getty Images

La estrategia recientemente lanzada tiene una meta para el 2027 de conectar a 110.000 hogares. El mandatario aseguró que es importante facilitar además el acceso a computadores para que las familias puedan aprovechar el servicio de internet.

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‘Conéctate y crece’ estará dirigida a personas mayores de 14 años y busca fortalecer su autonomía en el entorno digital, desde la realización de trámites y la comunicación hasta el acceso a oportunidades de formación y empleo.

La oferta del programa también incluye tres ejes como: inclusión digital, inclusión social e inclusión productiva. En total, contempla 100 cursos y tiene capacidad para atender hasta 300.000 usuarios, quienes podrán elegir los contenidos de su interés y avanzar a su propio ritmo.

La estrategia busca ampliar la conectividad gratuita en Bogotá y llegar a 110.000 hogares conectados para 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“No basta con tener internet y tecnología si no les sacamos el mayor provecho. Por eso, estamos lanzando Conéctate y Crece, una plataforma que ofrece 100 cursos y que se diferencia por dos aspectos: primero, porque están pensados para la cotidianidad de las familias; y segundo, porque los hemos diseñado de la mano con ETB, pensando especialmente en la población que atendemos”, manifestó la secretaria distrital de Integración Social (e), Juliana Sánchez Calderón.