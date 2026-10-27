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Bogotá conectada a internet: cerca de 90.000 hogares ya pueden acceder gratuitamente; alcalde anunció nuevo programa

La estrategia busca reducir la brecha digital en Bogotá mediante internet gratuito para hogares vulnerables y nuevas oportunidades de formación virtual.

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 3:11 p. m.
Una conexión lenta en casa no siempre depende del plan contratado, sino de ajustes internos poco conocidos.
Una conexión lenta en casa no siempre depende del plan contratado, sino de ajustes internos poco conocidos. Foto: Getty Images

En la tarde de este martes, 27 de octubre, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán reportó que superó la meta de conectar a 90.000 hogares vulnerables de Bogotá a internet fijo gratuito y anunció la puesta en marcha del programa Conéctate y Crece, que es una plataforma de formación virtual que busca fortalecer las habilidades digitales de las familias beneficiarias y facilitar su acceso a nuevas oportunidades educativas, sociales y laborales.

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La apuesta en los hogares se realiza en conjunto con nuevas herramientas de formación. “Llegamos a 90.000 hogares conectados a internet gratis en Bogotá con Conexión Social, un programa de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social, que busca garantizar conectividad a las familias que necesitan este apoyo”, señaló el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

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El alcalde Carlos Fernando Galán presentó Conéctate y Crece, una plataforma virtual con 100 cursos para fortalecer las habilidades digitales de las familias beneficiarias. Foto: Getty Images

La estrategia recientemente lanzada tiene una meta para el 2027 de conectar a 110.000 hogares. El mandatario aseguró que es importante facilitar además el acceso a computadores para que las familias puedan aprovechar el servicio de internet.

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‘Conéctate y crece’ estará dirigida a personas mayores de 14 años y busca fortalecer su autonomía en el entorno digital, desde la realización de trámites y la comunicación hasta el acceso a oportunidades de formación y empleo.

La oferta del programa también incluye tres ejes como: inclusión digital, inclusión social e inclusión productiva. En total, contempla 100 cursos y tiene capacidad para atender hasta 300.000 usuarios, quienes podrán elegir los contenidos de su interés y avanzar a su propio ritmo.

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La estrategia busca ampliar la conectividad gratuita en Bogotá y llegar a 110.000 hogares conectados para 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“No basta con tener internet y tecnología si no les sacamos el mayor provecho. Por eso, estamos lanzando Conéctate y Crece, una plataforma que ofrece 100 cursos y que se diferencia por dos aspectos: primero, porque están pensados para la cotidianidad de las familias; y segundo, porque los hemos diseñado de la mano con ETB, pensando especialmente en la población que atendemos”, manifestó la secretaria distrital de Integración Social (e), Juliana Sánchez Calderón.

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Conéctate y Crece ofrecerá formación en inclusión digital, social y productiva para personas mayores de 14 años, con capacidad para atender hasta 300.000 usuarios. Foto: Adobe Stock