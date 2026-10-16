Un edificio sin internet dio origen a Velonet, firma paisa que busca conexión para todos

Velonet es un proveedor de servicios de internet que atiende a Medellín y su área metropolitana. Nació a mediados de la década pasada porque su creador, Mauro Magrini, un argentino recién llegado de Londres con su familia, no encontró ese servicio para su edificio.

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“Ante la necesidad, busqué la solución: poner mi propio internet. Llegué a Colombia en agosto de 2014 y fundé la empresa en octubre”, recuerda.

Pero no era solo su problema. Los estratos 1, 2 y 3, y otras zonas de las comunas, también tenían dificultad para acceder a ese servicio. “Nacimos con un propósito: conectar a estas comunas”, señala. Hoy, Velonet cuenta con casi 25.000 usuarios. Primero fue por radiofrecuencia y ahora lo hace por fibra óptica, tecnología a la que migraron en 2018.

Colombia tiene cerca de 2.500 pequeños proveedores de internet —Internet Service Provider (ISP)— inscritos en el MinTIC, señala Magrini. Aunque la gran mayoría opera en regiones apartadas, el caso de Velonet fue a la inversa: empezó, creció y se consolidó en una capital. Ya está en el Área Metropolitana de Medellín y en los estratos 4, 5 y 6.

La compañía antioqueña busca ampliar sus servicios tecnológicos y fortalecer su infraestructura de fibra óptica para atender nuevos segmentos del mercado. Foto: Adobe Stock

Para crecer, Velonet buscó financiación, más allá de los bancos. Y encontró los recursos en la plataforma a2censo, un instrumento de la Bolsa de Valores de Colombia, donde obtuvo un crédito por unos 2.000 millones de pesos.

Entre tres y cinco años, busca duplicar la cantidad de usuarios y focalizarse en el B2B; es decir, atender empresas y prestar el servicio al sector gobierno. Acaba de ganar un proyecto para instalar fibra óptica en el metro de Medellín.

Para él, hoy, los proveedores de internet se han convertido en proveedores de tecnología. Además, en su caso, a través de un operador móvil virtual, “Velonet tiene marca blanca de telefonía móvil”. Magrini reconoce que hoy la empresa necesita más capilaridad e instalación.

Anticipa lo que viene. “Va a pasar lo que pasó en Brasil: que los pequeños operadores de ISP los compran los medianos, que se van a hacer más sólidos. En Brasil, el 65 por ciento de las conexiones fijas de fibra en los hogares las tienen los pequeños proveedores de internet”.

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Y agrega: “Imagínese que cada aerolínea tuviese la obligación de contar con su propio aeropuerto. Eso es inviable. Lo que hay es un aeropuerto privado, cuyos dueños no son las aerolíneas, que alquilan la entrada y salida de aviones y se encargan de llenarlos y ser eficientes en el transporte de pasajeros”.

Lo mismo ocurre con la fibra óptica. Señala que cada operador no debería “tirar fibra”. “Debe haber uno, dos o tres operadores que ponen la infraestructura en los postes y el operador de internet se conecta hasta el cliente final”, concluye.