Horóscopo de Walter Mercado para el 17 de octubre: los signos que recibirán sorpresas en dinero y amor este sábado

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Previsiones zodiacales: Lo que septiembre de 2023. Reserva para aries, leo y sagitario en dinero y amor. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril): La experiencia acumulada recientemente se traduce en un aprendizaje significativo que aporta seguridad personal. Las proyecciones sugieren que las circunstancias actuales favorecen la implementación de cambios, respaldados por personas que compartirán nuevas iniciativas. En el ámbito físico, se aconseja mantener una vigilancia constante sobre el estado de salud general.

La experiencia acumulada recientemente se traduce en un aprendizaje significativo que aporta seguridad personal. Las proyecciones sugieren que las circunstancias actuales favorecen la implementación de cambios, respaldados por personas que compartirán nuevas iniciativas. En el ámbito físico, se aconseja mantener una vigilancia constante sobre el estado de salud general. Números de suerte: 27, 43, 5.

Leo (22 de julio - 21 de agosto): La jornada invita a la introspección, la meditación y el fortalecimiento del bienestar interior para resolver dudas personales. En el ámbito profesional y proyectivo, existe un impulso hacia el crecimiento fuera de las fronteras habituales, vinculando las oportunidades de progreso y los viajes al entorno internacional.

La jornada invita a la introspección, la meditación y el fortalecimiento del bienestar interior para resolver dudas personales. En el ámbito profesional y proyectivo, existe un impulso hacia el crecimiento fuera de las fronteras habituales, vinculando las oportunidades de progreso y los viajes al entorno internacional. Números de suerte: 9, 18, 26.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): Se observa una etapa de recobro emocional y restablecimiento de vínculos afectivos significativos. Las interpretaciones señalan un periodo propicio para superar etapas difíciles y dar paso a un ambiente de mayor ligereza e imprevisibilidad positiva en las relaciones interpersonales.

Se observa una etapa de recobro emocional y restablecimiento de vínculos afectivos significativos. Las interpretaciones señalan un periodo propicio para superar etapas difíciles y dar paso a un ambiente de mayor ligereza e imprevisibilidad positiva en las relaciones interpersonales. Números de suerte: 1, 13, 31.



Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

A este signo es mejor darle su tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): El volumen de responsabilidades y la carga laboral muestran un incremento considerable, por lo que se recomienda evaluar minuciosamente cualquier propuesta antes de asumir nuevos compromisos. Paralelamente, destaca la participación en actividades grupales o de carácter comunitario y benéfico.

El volumen de responsabilidades y la carga laboral muestran un incremento considerable, por lo que se recomienda evaluar minuciosamente cualquier propuesta antes de asumir nuevos compromisos. Paralelamente, destaca la participación en actividades grupales o de carácter comunitario y benéfico. Números de suerte: 16, 42, 11.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Se aconseja priorizar el cuidado del sistema nervioso y la salud mental, evitando reacciones desmedidas ante situaciones cotidianas. El panorama proyecta iniciativa y determinación para emprender proyectos profesionales, con posibilidades de destacar en el entorno laboral.

Se aconseja priorizar el cuidado del sistema nervioso y la salud mental, evitando reacciones desmedidas ante situaciones cotidianas. El panorama proyecta iniciativa y determinación para emprender proyectos profesionales, con posibilidades de destacar en el entorno laboral. Números de suerte: 27, 18, 4.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): En materia sentimental, las recomendaciones sugieren prudencia y evitar la repetición de patrones del pasado antes de tomar decisiones definitivas. Asimismo, se promueve el contacto y la cercanía con el círculo familiar, especialmente con aquellos allegados que residen en el exterior.

En materia sentimental, las recomendaciones sugieren prudencia y evitar la repetición de patrones del pasado antes de tomar decisiones definitivas. Asimismo, se promueve el contacto y la cercanía con el círculo familiar, especialmente con aquellos allegados que residen en el exterior. Números de suerte: 11, 2, 16.



Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Estrellas y Destino Laboral: Del 11 al 14 de agosto, las "Lágrimas de San Lorenzo" auguran cambios positivos para Acuario Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Es un momento orientado al fortalecimiento emocional y a la adopción de nuevas metas con base en la experiencia previa. La dinámica familiar se mantiene como un factor central en la cotidianidad, mientras que las vivencias afectivas pasadas aportan madurez para la toma de futuras decisiones.

Es un momento orientado al fortalecimiento emocional y a la adopción de nuevas metas con base en la experiencia previa. La dinámica familiar se mantiene como un factor central en la cotidianidad, mientras que las vivencias afectivas pasadas aportan madurez para la toma de futuras decisiones. Números de suerte: 7, 17, 9.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): El periodo favorece la reanudación o conclusión de estudios diferidos, así como procesos vinculados a viajes, mudanzas, compras de bienes raíces o el cierre de asuntos de índole legal. Se percibe una renovación de energía, optimismo y vitalidad.

El periodo favorece la reanudación o conclusión de estudios diferidos, así como procesos vinculados a viajes, mudanzas, compras de bienes raíces o el cierre de asuntos de índole legal. Se percibe una renovación de energía, optimismo y vitalidad. Números de suerte: 46, 15, 19.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero): El foco de atención debe centrarse en el autocuidado, el reposo adecuado y la adopción de una dieta balanceada. La interacción social con viejas o nuevas amistades requerirá disciplina y fuerza de voluntad para mantener hábitos saludables y evitar excesos.

El foco de atención debe centrarse en el autocuidado, el reposo adecuado y la adopción de una dieta balanceada. La interacción social con viejas o nuevas amistades requerirá disciplina y fuerza de voluntad para mantener hábitos saludables y evitar excesos. Números de suerte: 20, 45, 7.



Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Explore las sutilezas de la astrología mientras desentrañamos los misterios de la compatibilidad de Piscis con otros signos Foto: Getty Images/iStockphoto