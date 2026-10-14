Histórico récord en reducción de la cifra de homicidios en Medellín: “Por primera vez”

En El Debate de SEMANA, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, destacó la histórica reducción en la cifra de homicidios en la capital de Antioquia.

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“Este mes de septiembre que acaba de cerrar terminó siendo el mes con menos homicidios en la historia de la ciudad, desde que se miden los homicidios. Cinco homicidios. Tenemos una reducción a hoy, frente al año inmediatamente anterior, del 24 %, con 77 homicidios menos”, dijo Villa en El Debate de SEMANA.

En ese sentido, Villa destacó que lo anterior significa una reducción importante en la cifra de homicidios.

“Y se viene consolidando esa reducción, porque ya en el 2024 y en el 2025 teníamos las tasas más bajas en la historia de la ciudad. Por primera vez estamos proyectando terminar el año, este diciembre de 2026, con una tasa de un solo dígito: ocho o nueve homicidios por cada 100 mil habitantes”, agregó.

Así mismo, el secretario de Seguridad de Medellín aseguró en El Debate de SEMANA que la tasa de homicidios de la capital de Antioquia es inferior a la registrada en otras ciudades de Colombia y el mundo.

“La tasa nacional está alrededor de 24, 25 homicidios. Estamos muy por debajo de la tasa nacional, muy por debajo de ciudades de Estados Unidos, Europa, otras ciudades de América Latina. Para nosotros, el homicidio es una línea roja. Tenemos un trabajo articulado, institucional. Articulado con la Policía, la Fiscalía, también la misma comunidad, que se vincula a la protección de la vida. Y venimos dejando claro que en Medellín no es rentable el homicidio”, señaló Villa.

En ese contexto, el funcionario de la administración de Federico Gutiérrez señaló que la reducción obedece a dos factores.

Diego Bonilla, editor de política de SEMANA, entrevistando a Manuel Villa Mejía, secretario de seguridad de Medellín, en El Debate. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Y que no nos vengan a decir que esto estaba pasando porque era la voluntad de unos cuantos criminales que estaban en la cárcel. Falso por dos motivos. Uno, la reducción viene de tiempo atrás. Lo que pasa es que nosotros hemos sido capaces de que esa reducción sea aún mayor. Antes de que empezara la mesa de negociación de esa fracasada paz total en la mesa de Itagüí, ya venía una disminución de homicidios. Y segundo, la disminución de los homicidios nosotros la hemos logrado: homicidios por accionar criminal, alrededor de una reducción del 32 %, pero reducción de homicidios por convivencia, que nada tienen que ver esas estructuras, sino que es el homicidio producto de una riña, unas peleas, incluso intrafamiliares y demás; esa reducción a hoy la tenemos en menos un 43 %”, aseveró el funcionario.