Tras los cuestionamientos al excandidato presidencial Roy Barreras, luego de que en su libro titulado ¡Y se los comió el tigre! hablara de unas supuestas conversaciones entre el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, previo a las elecciones presidenciales de 2022, el abogado Jaime Lombana habló en SEMANA.

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Para empezar, Lombana, quien era amigo cercano a Vargas Lleras, dijo que lo dicho por Barreras en su libro sobre supuestas negociaciones políticas entre Petro y Vargas Lleras es totalmente “falso”.

“Yo le pregunto al ciudadano objetivo. Cómo se iba a aliar Germán Vargas con el señor que representaba a las bandas criminales que le volaron una mano. Las bandas criminales que hicieron que Germán se separara toda la infancia de su hijita porque tuvo que mandarla a los Estados Unidos porque le hicieron tres atentados para matarlo. Eso no es cierto”, dijo Lombana en SEMANA.

Posteriormente, Lombana dijo que Barreras, a quien llamó “camaleón”, ha traicionado a más de uno en la política.

“Déjeme decir esto pausadamente, porque tengo que ser sincero, ya que tengo rabia. Roy traicionó a Vargas, porque Roy era de Cambio Radical. Roy fue compadre de Álvaro Uribe Vélez y lo embaucó, porque Uribe, a quien yo respeto siendo el mejor presidente de Colombia, es un hombre confiado que le cree a los demás, bastante inocente en la maldad de los demás”, dijo el jurista en SEMANA.

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Y agregó Lombana: “Roy después fue santista, pero del corazón de Juan Manuel Santos; eso encajaba perfecto porque ambos tienen dos personalidades insanas, dadas la traición y el comportamiento de los vientos. Tanto que Santos convenció a Uribe de que él era el candidato y quien elige a Santos es Uribe. Después, Roy se vuelve petrista y por eso yo soy de los que sostengo que el ‘petrosantismo’, claro que existió, y la prueba absoluta es Roy Barreras. Y entonces ahora, después de muerto, viene Roy a ofender la memoria, a decir, como si Germán hubiera negociado un puesto para su esposa. Eso es verdaderamente alejado de la realidad”.