“Esta es la crónica política definitiva del auge del Pacto Histórico y su caída en la campaña presidencial de 2026, contada por uno de sus protagonistas. En 2019, en un desayuno en Bogotá, Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras imaginaron la coalición que llevaría por primera vez a la izquierda a la Casa de Nariño. Siete años después, con una bancada poderosa, millones de votos, el gobierno movilizado y un heredero escogido, el proyecto llegó a la elección de 2026 con todo para ganar. Entonces pasó lo que la política colombiana sabe hacer con admirable disciplina: complicarlo todo. ¡Y se los comió el tigre! da cuenta de cómo nació el Pacto Histórico durante los llamados ‘desayunos de los martes’, cómo Gustavo Petro estuvo a punto de morir en Italia, por qué Luz María Zapata —entonces la esposa de Germán Vargas Lleras— estuvo cerca de ser la fórmula vicepresidencial en 2022, la llamada telefónica que descabezó a varios precandidatos antes de que alcanzaran siquiera a competir, los discursos leídos en ‘papelitos’, la insistencia en la política de la paz total y el proyecto de la asamblea constituyente, los desvaríos con la camiseta de la selección Colombia y las dos semanas extraviadas entre la primera y la segunda vuelta. Y la paradoja mayor: cómo Petro contribuyó a escoger tanto a su heredero como al adversario que terminaría derrotándolo".

De esta manera, Penguin Libros Colombia está promocionando el libro de Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Londres, excongresista y quien se aventuró, en la contienda electoral pasada, a una candidatura presidencial.

Recuerdan las múltiples traiciones de Roy Barreras, a propósito de su polémico libro

Libro de Roy Barreras causa tormenta política: Cambio Radical lo denunció por supuesta injuria

Barreras ha generado un revuelo político porque en su libro ha hecho aseveraciones que ya han sido desmentidas. Por ejemplo, Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ha señalado que las supuestas reuniones de las que habla el libro, entre su hermano fallecido y el expresidente Gustavo Petro, son falsas. De hecho, condenó que Barreras se aproveche de que su familiar esté muerto para salir con aseveraciones sin sentido.

En un documento remitido a la Fiscalía, el Enrique Vargas describió que Barreras reseñó hechos injuriosos en contra de Germán Vargas Lleras. A juicio del denunciante, el autor del libro hizo esas afirmaciones “de manera baja y mezquina solo ahora cuando mi hermano no tiene la posibilidad de defenderse y, mucho menos, controvertir”.

Vargas citó un apartado del libro: “Pero para cuando Petro llegó a la reunión, Vargas Lleras ya se había tomado unos cuantos whiskies y, sorpresivamente, le soltó una frase que cambió el rumbo de la conversación y, de paso, de la coalición que gobernaría a Colombia. Le dijo a Petro que lo había pensado mejor y que no le interesaba que su esposa, Luz María, fuera vicepresidenta”.

Barreras escribió: “Yo me tardé veinticinco años en ser vicepresidente y Lucifer (como llamaba a su esposa) quiere ser vicepresidenta sin mayor esfuerzo, Gustavo. Le cambio esa postulación por la terna de fiscal general. Postúleme a Luis Felipe Henao y tenemos un trato”.

Ante las acciones judiciales de Enrique Vargas Lleras, Roy Barreras respondió: “Mi primera respuesta al señor Enrique Vargas Lleras: usted no intimida a nadie con sus demandas por lo que está escrito en mi libro. Como diría su hermano Germán Vargas ‘que demandas tan chimbas’ (…)”.

La portada del libro de Roy Barreras, publicado en 2026 Foto: Penguin Libros Colombia

En diálogo con SEMANA, Jaime Lombana, uno de los abogados más reconocidos del país, amigo cercano del fallecido Germán Vargas Lleras, aseguró que Roy Barreras miente y no tuvo la valentía de sacar el libro estando Germán Vargas Lleras vivo. Según su relato, Germán Vargas Lleras nunca negoció con Petro una posible fórmula vicepresidencial para Luz María Zapata, su exesposa, en el año 2022.

“Lo primero que yo quisiera es recordar a los griegos, a Sófocles y a Cicerón, que reiteraban como no es valiente atacar ni ofender a los muertos, como es muy poco altruista y demuestra cobardía y alejamiento con la verdad el atacar a una persona que ha muerto. El señor Roy, para vender un libro a cuenta del nombre de Germán Vargas y de su exseñora, plasma una mentira tan grande como una catedral”, señaló Lombana.

“Esa historia que inventa Roy con la señora Zapata es una mentira. La historia real es que Roy Barreras, nunca Petro, se encuentra con Luz María Zapata en el aeropuerto de Pereira, de donde es la señora Zapata, y le dice: ‘¿Ala, no te parece que tú deberías ser vicepresidenta de Gustavo Petro?’. Luz María Zapata le comenta eso a Germán Vargas y Germán Vargas le dice: ’¿Pero cómo se le ocurre que yo voy a apoyar todo lo que representa contra lo que yo he luchado y combatido en mi vida? Jamás yo haría eso", agregó. “Yo sí censuro la cobardía de Roy Barreras, escudarse para vender un libro con la señora Zapata, a cuenta de inventar mentiras de Germán Vargas Lleras”, agregó Lombana, en diálogo con SEMANA.

“No había una persona que despreciara en vida más Germán Vargas Lleras que a Roy Barreras. Y si alguien sabe de eso es Luz María Zapata, que también hablaba peste de Roy Barreras, que era un camaleón, que era un tramposo, que era un traicionero, pero miremos objetivamente la historia del señor Roy Barreras y lo hago en defensa del nombre de Germán Vargas. ¿Por qué se esperó Roy Barreras a que Germán muriera para decir eso? Barreras es un hombre sinuoso, camaleónico, que adopta siempre el color de la rama que lo sostiene, como los lagartos, como las iguanas", agregó, al sostener que María Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras, ofreció unas declaraciones públicas en las cuales sostuvo que no se trató de un asunto de machismo, o algo parecido, sino de lógica de las convicciones de su padre.

Jaime Lombana, abogado colombiano Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Lombana prosiguió contra Barreras. “Me parece muy mala persona, muy ruin, muy bajo y muy mal ser humano. Si él sabe perfectamente que Germán lo despreciaba desde hace muchos años, que lo tildaba de traicionero, que era una rata, decía Germán. Es que es un hombre que ha traicionado a todo el país”.

“Yo, por supuesto, ni lo compré, ni lo voy a leer y no lo haré nunca y pido a quienes hubiésemos sido cercanos y queramos la verdad no leer ese librito. Ese eso no es serio, eso es una novela de chismes inventados y mentirosos”, aseveró.

El expresidente Gustavo Petro y Luz María Zapata, quien llegó a ser fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo en los comicios de 2026, no se han pronunciado sobre el libro.