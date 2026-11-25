El presidente Abelardo De La Espriella ya lleva más de cien días en el poder y, en El Debate de SEMANA, Honorio Henríquez, presidente del Senado, fue consultado sobre cómo le ha parecido su mandato.

“Yo veo a un presidente comprometido con la seguridad, recuperando los espacios que se habían perdido, un hombre que está apelando al uso irrestricto de la Constitución Política y de la Ley, como tiene que ser. Mire ayer lo que vivimos en la nación colombiana. Un hombre que se mueve desde Villavicencio, pasa por Guaviare y termina en Cartagena, todo en temas de orden público, es un hombre que está volcado a la seguridad”, dijo Henríquez en El Debate.

El congresista también recordó que el Gobierno del presidente De La Espriella fue recibido, tanto con la situación que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, como con unos temas que son clave en el Congreso de la República.

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