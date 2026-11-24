Mientras el municipio de Chaparral sigue sin conocer el origen del enjambre sísmico, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, contó en El Debate de SEMANA algo que ocurrió hace muchos años en esa población.

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“Uno empieza a revisar la historia y en el año 1817 o 1813, de pronto me puede fallar en este momento mi memoria, pero más o menos en esos años, ocurrió un terremoto allí en Chaparral y Chaparral estaba ubicado antes en el Cañón de La Hermosa y desapareció Chaparral. Por eso Chaparral se trasladó a donde está ubicado actualmente el municipio”, recordó Matiz.

La mandataria departamental también reveló que, entre septiembre y lo que va de noviembre, en Chaparral se han registrado más de 2.000 sismos.

“El Servicio Geológico ha realizado dos visitas. Cuando se presentó este enjambre sísmico, o sea, cuando se presentó el primer temblor allí, se llevaron a Bogotá unas muestras de laboratorio y se están esperando los resultados de estas. Y la semana inmediatamente anterior volvieron a hacer otra visita, teniendo en cuenta que casi todos estos sismos son, digamos, de baja magnitud, pero hay unos que se han presentado de 5, 5.3, 4.3″, destacó Matiz en El Debate de SEMANA.

Matiz también manifestó que lo que está ocurriendo en Chaparral es un fenómeno nuevo, único, a tal punto que abrieron una convocatoria internacional para que expertos en el tema vayan a analizar y/o estudiar lo que está ocurriendo en esa población tolimense.

“Nosotros estamos en este momento haciendo una convocatoria a nivel internacional, para que venga a estudiarse ese fenómeno que se está presentando allí en el municipio de Chaparral”, explicó.

La gobernadora también dijo en El Debate de SEMANA que el Servicio Geológico Colombiano está revisando si existe, o no, algún volcán en la zona donde se ubica el municipio de Chaparral.

“Pero eso lo van a determinar las pruebas de laboratorio. A día de hoy no se tiene una explicación científica de ese fenómeno natural que está ocurriendo allí. Y qué pasa... con todos estos sismos, empieza a afectarse la infraestructura como tal de las viviendas, la iglesia”, aseveró.

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Al ser consultada sobre la posibilidad de que el municipio de Chaparral sea trasladado a otro territorio, la gobernadora Matiz respondió: “Yo no creería tanto hasta allá, pero nosotros lo que hemos hecho es tomar las medidas preventivas correspondientes. Es decir, hemos estado en procesos de socialización con la comunidad, diciéndoles cuáles son las medidas preventivas, las rutas de evacuación, etc.”