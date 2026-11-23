Juan Felipe Pedraza, más conocido en el mundo digital como R3ntas, fue quien destapó los títulos falsos y las mentiras que dijeron las congresistas del Pacto Histórico: Luz Verónica Estrada, Claudia Romero y Andrea Vargas.

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El joven habló en SEMANA y explicó que todavía hay más cosas por saber sobre integrantes de la colectividad política, pero dejó una cosa clara: los que tienen que responder también son las cabezas que están más arriba.

“La primera que tiene que responder es Carolina Corcho, es literalmente casi que la madrina de Verónica Estrada. La señora Isabel Zuleta también es otra madrina de ella, entonces que empiecen a responder los padrinos”, dijo.

Tras esto, reveló que está haciendo una investigación sobre Gustavo Bolívar, quien es una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro. “Yo le estoy apuntando justamente a este tipo de personas”, señaló.

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico. Foto: Paula López

“En estos momentos tengo una investigación bastante movida contra el señor Gustavo Bolívar, que la verdad que con esto lo de Petro se queda en pañales hasta cierto punto porque va a ser algo denso para el país”, agregó.

El joven recordó que el excongresista es una de las principales caras que tiene el Pacto Histórico y, en general, la política colombiana. “Él trató de vender la figura como un filósofo del Pacto”, comentó.

R3ntas también habló de la necesidad de que estas investigaciones tengan consecuencias, ya que es algo muy común en Colombia que se destapen escándalos y, a la final, no pase nada por parte de las autoridades.

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Además, advirtió que prácticamente todos están relacionados con estos hechos y hasta puso un ejemplo: “Todos vimos las fotos de Verónica Estrada con Petro, mientras que él lo que hacía era negarla tres veces”.

“Ya es momento de que el Pacto Histórico se responsabilice como la colectividad política que es. (...) Es impresionante que en estos momentos desde la colectividad del petrismo no sean capaces de decir: ‘Venga, hasta aquí llegó este proceso’”, añadió.

De acuerdo con él, lo que se está viendo en estos momentos es una izquierda totalmente “repulsiva y destructiva”, que lo único que está buscando es que el país esté en “llamas”.

Juan Felipe Pedraza, conocido como R3ntas en redes sociales. Foto: Redes sociales

En ese sentido, cuestionó lo que Petro ha dicho en los últimos días sobre exigir la renuncia del presidente Abelardo De La Espriella, lo que ha sido catalogado por varios sectores políticos y sociales como un llamado a un golpe de Estado.

“Yo la verdad sí pido que las autoridades reaccionen. O sea, eso de estarle permitiendo tantas cosas a una persona tan destructiva nos va a llevar a que lo que conocemos de Colombia termine en el pasado”, complementó.