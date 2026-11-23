A un año de las elecciones regionales, hay un nombre que ha sonado como posible candidato a la Alcaldía de Bogotá. Se trata del expresidente Gustavo Petro, quien ya fue mandatario de los capitalinos durante el periodo 2012-2015.

Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro no ha confirmado, ni desmentido, una posible candidatura.

Precisamente, en El Debate de SEMANA, al excongresista Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, le preguntaron si él veía posible que Petro aspire a la Alcaldía de Bogotá.

“No sé si sea posible, además estando en la Ofac, en la lista Clinton, que le haría muy difícil el tener una cuenta de campaña, el poder recibir donaciones para su campaña. ¿Cómo va a manejar la campaña en efectivo? Muy difícil, muy complejo”, dijo puntualmente Galán en El Debate de SEMANA.

A propósito, Galán habló sobre el panorama de la izquierda de cara a las elecciones regionales de 2027.

“Bueno, la confrontación que siempre plantean los extremos para retroalimentarse mutuamente y fortalecerse, vendiéndole al país que solo hay dos opciones: Que estás conmigo o estás contra mí, ¿cuál escoges? Y resulta que no. Nosotros siempre le hemos apostado a la democracia, a la institucionalidad democrática, a fortalecer las transformaciones y los cambios que el país necesita, pero por la vía de la democracia y la legalidad y la institucionalidad”, señaló el excongresista.

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Por otra parte, Galán reveló en El Debate de SEMANA que en el Nuevo Liberalismo han estado buscando candidatos, sobre todo, mujeres y jóvenes, de cara a las elecciones de 2027. Explicó a qué se debe ello.

“Porque son los dos sectores poblacionales del país más afectados por la problemática que el país vive en todos los frentes, pero son los dos sectores menos representados en la política. Porque son los dos sectores que más obstáculos encuentran para llegar a participar en la política, sobre todo en los partidos tradicionales; no les abren espacios”, dijo el director del Nuevo Liberalismo.