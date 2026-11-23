Juan Felipe Pedraza, R3ntas en X, es el joven que ha dejado en evidencia los falsos títulos estudiantiles de congresistas, por ahora todos de la izquierda en Colombia.

Pedraza fue la persona que expuso que Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, presentó títulos académicos falsos, situación que llevó a la Procuraduría General de la Nación a suspenderla de su cargo.

Procuraduría suspende a la congresista Verónica Estrada por caso de diploma falso

R3ntas, quien ha revelado títulos falsos de congresistas, contó lo que le han dicho personas del Pacto Histórico: “Me han llamado”

De acuerdo con Pedraza, en diálogo con SEMANA, él estaba esperando que ella “diera papaya”, es decir, que volviera a tener exposición mediática, para denunciar públicamente su falsedad en los títulos académicos. “Y dio demasiada papaya”, dijo.

Y fue cuando Estrada, queriendo “corregir” al canciller Omar Bula, terminó haciendo el ridículo y manejando un lenguaje que decantaba su precaria preparación profesional.

El jefe de la diplomacia colombiana le habló a la representante Luz Verónica Estrada y corrigió su intervención en ese debate de control político.

“Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y no se dice inrresponsabilidad, se dice irresponsabilidad, pero no bajemos el debate a esas minucias porque aquí estamos buscando, y lo mencioné durante mi intervención, que se buscan acuerdos. Por lo visto, no hubo consensos en el hecho de que el crimen transnacional es una amenaza para todos. Creí que podría haber consensos en ese sentido”, afirmó el canciller en aquella ocasión. Estrada también habló de “interperie”, no de intemperie.

Tras el mediático caso, R3ntas dejó en evidencia a Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, quien también acreditó estudios que no tiene. “No obtuvo el título de administradora de empresas. La verificación se realizó en la seccional (Cali) y sede central (Bogotá)”, dijo R3ntas.

Y lo propio hizo con Andrea Vargas, representante a la Cámara por Atlántico, quien terminó pronunciándose.

“Ante los señalamientos y el desgaste político que algunos parecen empeñados en librar contra el proyecto del Pacto Histórico. Soy egresada, no graduada, de Derecho de la Universidad del Atlántico (o EGRESADA - continuidad académica, como lo determina el certificado de mi universidad). Cursé y aprobé todo mi plan de estudios antes de ser representante; aún no he obtenido mi título, por asuntos personales. En un par de meses lo recibiré y claro que lo compartiré con ustedes”, escribió en X Vargas.

“La señora Andrea Vargas vendiéndose como abogada en todo lado, en todas sus publicaciones, redes sociales, en Congreso Visible, que también es de la Uniandes, pero también en la página directamente del Congreso, describiéndose como abogada. Literalmente, cuando está lo de Verónica Estrada, el día antes, el 19 de noviembre, ella literal lo que aparecía era: ‘Soy abogada de la Universidad del Atlántico’. Después, al otro día cuando está ya todo eso, dice: ‘Cursé estudios en la Universidad del Atlántico’. Entonces, claro, el mico sabe en qué palo trepa. Y ahí está completamente reflejado. La señora Andrea Vargas les mintió a sus electores, especialmente a sus electores y a la gente en el Atlántico. Entonces, ahí está pintada”, sostuvo.

“Y también el irrespeto a la universidad pública, o sea, la Universidad del Atlántico, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, deben ser universidades que sean respetadas porque es que son las alma mater de cualquier cantidad de personas que, muy duro, o sea, literalmente un semestre, casi que el promedio de la persona que se graduó, por ejemplo, en la Universidad Nacional, termina siendo entre 6 a 5 años. Si ese es el sacrificio, pues cómo voy a terminar casi que diciéndole a toda la juventud: ‘Mire, yo soy abogada, yo sí sé lo que estoy haciendo’, termina teniendo la curul y un muchachito de 24 años termina diciéndole: ‘Venga, no, eso no es así’”, agregó.

R3ntas aseguró en SEMANA que estos tres casos son la punta del iceberg, es decir, que se apresta a dejar en evidencia a más congresistas petristas. “Es un país demasiado complicado para venir con subterfugios (excusas) y terminar diciendo que no, que es que soy egresada, no graduada. Ahora ese es el ringtone número uno de los señores del Pacto Histórico. Yo solo los puedo calificar de descarados; hay que ser muy descarado para pensar que la gente egresada no es graduada”, aseguró.

“Yo no uso la palabra presuntamente, es justamente porque tengo las pruebas. Yo no la uso porque, primero, la odio, es una palabra que odio en español, pero, segundo, es que, la verdad, nosotros nos hemos quedado con la cobardía de no decir que el pasto es verde. Literalmente, nos hemos quedado con esa cobardía y, yo la verdad, lo que trato es de inspirar a los jóvenes y trato de inspirar a las personas que nos ven, que de verdad digan las cosas como son”, agregó.

Al consultarle a quién más expondrá, R3ntas dijo que será “chiva”, es decir, sorpresa, pero dio un nombre: el libretista Gustavo Bolívar. “Tengo una investigación bastante movida contra el señor Gustavo Bolívar que, la verdad, mire, lo de Petro se queda en pañales hasta cierto punto. Yo creo que va a ser algo bastante denso para el país y más por la figura que trató de vender como un ideólogo, como un filósofo de ese espacio del Pacto Histórico”, expresó.

“Creo que en estos momentos es innecesario pelear con alguien que políticamente está completamente destruido y que su proyecto político está completamente destruido. Entonces, yo la verdad no le he puesto tanta atención al señor Gustavo Petro porque en estos momentos es irrelevante y nocivo para el debate nacional”, agregó, al referirse al expresidente colombiano.