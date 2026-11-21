La controversia por las credenciales académicas dentro de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes sumó un nuevo capítulo este sábado, luego de que la congresista por el Atlántico, Andrea Vargas, admitiera públicamente que aún no cuenta con su título profesional de abogada, pese a haber figurado con esa profesión en sus perfiles oficiales.

Ignorando pedidos de renuncia, congresista Verónica Estrada nombra defensa y calla ante escándalo de diplomas falsos

La aclaración de la representante a la Cámara se produjo a través de su cuenta en la red social X, en medio de los cuestionamientos en su contra y apenas un día después de que ella misma respaldara la solicitud de renuncia contra su compañera de bancada, Luz Verónica Estrada, señalada de presentar un título falso de ingeniería para contratar con el Estado.

Vargas se defendió de los señalamientos asegurando que no cometió ningún delito, que es egresada no graduada de la Universidad del Atlántico y que actualizó su perfil público tras revisar su situación a raíz del escándalo de su colega del Pacto Histórico.

“Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el Estado ni falsifiqué, mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado”, manifestó.

Sobre el cambio en su perfil, Vargas manifestó que “en el momento en que sale el caso Verónica, al asegurarnos de que todo estuviera en orden, nos dimos cuenta de la redacción del perfil, y lo corregimos precisamente en honor a la verdad. Esa es mi verdad”.

Sus explicaciones avivaron la polémica en las redes sociales, pues días antes ella misma había exigido la renuncia de Estrada bajo el argumento de que el partido no respalda presuntos delitos.

Aunque la legislación colombiana no exige título profesional para llegar a la Cámara de Representantes, el episodio reaviva los reclamos ciudadanos sobre la transparencia y el rigor en las hojas de vida de los congresistas.