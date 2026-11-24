El presidente Abelardo De La Espriella ha tenido que enfrentar en las últimas 72 horas los momentos más difíciles de su Gobierno en materia de seguridad desde que se posesionó como presidente de Colombia el pasado 7 de agosto.

Aunque el Tigre duerme poco y enfrentó, en la génesis de su administración, un terremoto de magnitud 7.5, el pasado mes de agosto, en esta oportunidad completa casi una semana con una escalada terrorista por parte del ELN y las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que le muestran los dientes y lo desafían ante los golpes militares que la Fuerza Pública les ha venido propiciando.

Abelardo De La Espriella es esperado en Cartagena, donde delincuentes tomaron como rehenes a varias personas en el Éxito de Contadora. Foto: Redes sociales

En la madrugada de este martes 23 de noviembre, el Gobierno De La Espriella enfrentó el ataque con drones de la guerrilla del ELN contra la estación de Policía de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, donde el jefe de Estado ha presidido consejos de seguridad y ha prometido mano dura contra el terrorismo.

En esta oportunidad, los elenos, un grupo armado que se mueve como pez en el agua por el Catatumbo, en zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, desafió una vez más al Estado. Los explosivos impactaron las oficinas y zonas de alojamiento de los uniformados. Los alrededores del lugar registraron grandes daños materiales, entre ellos, un hotel, una vivienda y otros lugares de comercio.

Drones con explosivos atacaron el comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta. Foto: Suministrado a SEMANA.

De La Espriella enfrentó el nuevo ataque, pero el escenario es complejo. Se les metió de frente al Catatumbo y ha ordenado bombardeos contra los grupos armados y, en retaliación, los grupos armados atacan a la Fuerza Pública, una estrategia que parece sistemática en las últimas semanas y en la que se estarían poniendo de acuerdo el ELN, las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá, pese a que sobre el terreno se disputan las zonas por el control de droga.

Este 23 de noviembre, el Ejército reportó que en las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial n.º 2 en La Jagua de Ibirico, Cesar, “fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados”.

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó al atentado en Cesar. Foto: Presidencia/Captura de pantalla

Un soldado murió y otros 12 militares quedaron gravemente heridos.

De La Espriella también enfrentó el atentado terrorista con un carrobomba en Villavicencio en la noche de este martes, que dejó como saldo 23 heridos y cuantiosos daños materiales, entre ellos, la fachada de la Gobernación del Meta, objetivo principal del ataque de Iván Mordisco.

Abelardo De La Espriella atentado Villavicencio, rehenes Cartagena Foto: SEMANA

“El vehículo (bomba) había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán por integrantes de esa misma estructura”, informó De La Espriella.

El presidente dijo que este ataque forma parte de “una escalada que incluye el carro bomba contra el peaje de Pipiral”, en el Meta, entre otras acciones que se habían conocido recientemente. “Todo eso está conectado”, confirmó el mandatario.

“Se trata de una acción narcoterrorista del bandido miserable de Iván Mordisco”, aseguró De La Espriella.

Encapuchados se toman Éxito de la Castellana, en Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

Además, el Gobierno enfrentó un cinematográfico secuestro masivo en Cartagena por parte de un grupo de hombres armados que ingresaron a Almacenes Éxito, impidieron la salida de varias personas y las amenazaron con armas de fuego.

La Policía enfrenta la situación y Abelardo De La Espriella se trasladada desde Villavicencio hasta Cartagena para adelantar personalmente los operativos. Hasta las primeras horas de la tarde de este martes, varios rehenes habían sido liberados. La tensión es máxima.