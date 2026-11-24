Una agitada agenda de trabajo realizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Villavicencio, ciudad en donde se registró la explosión de un carrobomba en la noche del lunes de esta semana, dejando más de 20 personas heridas.

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El mandatario colombiano realizó un recorrido por la zona del impacto del explosivo. Anunció un paquete de medidas de seguridad y visitó en el hospital a los heridos del atentado terrorista.

Se conocieron detalles de un corto diálogo que sostuvo el jefe de Estado con una de las personas que resultó herida por la explosión. El ciudadano fue enfático en expresarle a De La Espriella: “No baje la guardia, presidente”.

E inmediatamente el mandatario respondió: “No, no, vamos pa’lante”.

El presidente Abelardo De La Espriella visitó a los heridos del carrobomba que explotó en el centro de Villavicencio. Uno de los ciudadanos lesionados le expresó: “No baje la guardia, presidente”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/TAEYP4Jxsv — Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026

Además, De La Espriella publicó en su cuenta personal de X los detalles de la agenda que lideró en Villavicencio tras el atentado terrorista.

“Estuve en Villavicencio, recorriendo la zona afectada por el atentado terrorista, evaluando los daños, escuchando a la comunidad y visitando en el hospital a los heridos, a quienes les expresé mi solidaridad y todo el respaldo de mi Gobierno”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Mientras algunos piden que paremos, son precisamente quienes han padecido las consecuencias de la violencia los que me piden que sigamos adelante”.

“Escuchar sus testimonios, sentir su fortaleza y conocer de primera mano sus necesidades me alienta y reafirma mi compromiso de recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, insistió el mandatario.

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Por último, indicó: “Mi deber es estar donde la gente me necesita, acompañar a las víctimas y emplear todas las herramientas legítimas del Estado para proteger sus vidas. ¡NO VAMOS A RETROCEDER EN NUESTRA LUCHA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!”.