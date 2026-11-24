La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, habló en El Debate de SEMANA acerca de cómo han cambiado las cosas desde que Abelardo De La Espriella llegó a la Casa de Nariño para reemplazar a Gustavo Petro.

La mandataria se refirió en primer lugar al tema de la seguridad, indicando que hay una gran diferencia entre las políticas de las dos administraciones. “El Estado se había quedado congelado, habíamos retrocedido y por eso los bandidos entraron a tener el control territorial”, dijo.

“A nosotros el año pasado en el departamento se nos llevaron la Fuerza de Reacción que teníamos, que eran más de 800 hombres del Ejército que hacían un control territorial”, agregó.

Adriana Matiz, gobernadora del Tolima. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Matiz explicó que este fue uno de los temas de los que habló con el jefe de Estado cuando se reunieron y, de esta forma, se logró que estos uniformados volvieran a la zona para seguir prestando seguridad.

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“Nosotros sí hemos sentido un fortalecimiento por parte de la Fuerza Pública en el control territorial. (…) Esta guerra que estamos viviendo no es la misma de hace 20 años; estamos hablando de una guerra con estructuras multinacionales y transnacionales”, manifestó.

La gobernadora también habló de la minería ilegal y aseguró que, pese a los llamados de apoyo que le hizo al gobierno Petro, nunca le prestó atención y el problema creció en los últimos años.

Esto, según dijo, está cambiando con la llegada de De La Espriella, ya que están trabajando de la mano con el Ejecutivo para controlar la situación. “Hoy sentimos un Gobierno cercano, que nos escucha y que tiene claro que hay que hacer unas acciones contundentes para proteger los territorios”, comentó.

Adriana Matiz, gobernadora del Tolima. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Pero además de eso, entendiendo que no es solamente con el trabajo que realiza la Fuerza Pública, sino que también es con la inversión”, añadió.

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La gobernadora también relató que cuando se vio con el presidente, le comentó que había tenido problemas para sacar unos avales sectoriales y, según dijo, el mandatario de inmediato le ayudó.

“Yo lo que creo es que aquí el gran problema que nosotros tenemos con el tema de la seguridad es que en los últimos años y desde que se firmó el Acuerdo de Paz se quiso romantizar la violencia”, apuntó.

Todo esto, desde su perspectiva, llevó a que a los victimarios se les diera el título de “luchadores de las causas sociales”. En ese sentido, afirmó que durante los cuatro años de Petro no se hizo mayor avance en cuanto a la seguridad.

Asimismo, dejó en claro que en ningún momento se sintieron escuchados por parte del gobierno anterior. “Y esto no es que lo diga yo, si van y les preguntan a los gobernadores y alcaldes cuántos recursos se recibieron para el tema de la inversión, ahí van a tener la respuesta”, complementó.