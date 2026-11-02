Gobernadora del Tolima anuncia medidas de reconstrucción y salud tras ataque en Planadas

Tras los graves hechos registrados en el municipio de Planadas, atribuidos a grupos de disidencias de las Farc, las autoridades han anunciado un plan de contingencia inmediato para atender a la población afectada.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, explicó que el hospital local sufrió daños severos, registrando una afectación de un 80 % de su estructura, tal como lo denunció el Ministerio de Salud.

Precisamente, desde la cartera de Salud rechazaron lo ocurrido en la noche del pasado domingo, primero de noviembre, y denunció que el atentado obligó a desalojar las instalaciones del centro médico.

“Ningún trabajador de la salud debería tener que arriesgar su vida para salvar la de otros. La Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento”, afirmó la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga.

Ante esta situación, la gobernadora del departamento anunció que se coordinarán acciones conjuntas con el alcalde municipal de Planadas para realizar las reparaciones correspondientes.

Matiz señaló que mientras se ejecutan las obras de restauración en el centro médico, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó el traslado de un hospital de campaña.

Esta medida, coordinada a través del Ministerio de Salud, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y la Defensa Civil, se materializará con la instalación de esta estructura en uno de los polideportivos de Planadas, garantizando así la continuidad del servicio para la comunidad.

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“El hospital de campaña llegará al departamento en el amanecer de este martes 3 de noviembre a la ciudad de Ibagué y desde ahí saldrá hacia Planadas”, dijo en entrevista con SEMANA. Además, informó que se está coordinando todo el tema de medicamentos, que quedaron calcinados.

“Estamos organizando todas las alternativas para garantizar la prestación de los servicios, la atención de los pacientes y el apoyo médico que requiere Planadas. Atacar una instalación donde se presta atención médica es una agresión de enorme gravedad, porque la misión médica debe ser respetada y protegida”, señaló en diálogo con este medio.

La gobernadora manifestó que el balance de daños arroja un aproximado de 170 viviendas afectadas en su infraestructura. Además, algunas casas presentan colapsos parciales, mientras otras sufrieron colapso total y deberán ser demolidas.

Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del Tolima. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Redes sociales

Para hacer frente a esta crisis habitacional, se establecerán subsidios de arrendamiento en conjunto con la Alcaldía de Planadas. Así mismo, el próximo miércoles se realizará la entrega directa de materiales de construcción, como cemento, ladrillo y tejas, a las familias damnificadas.

Finalmente, para aquellos hogares que terminaron completamente destruidos y requieren demolición, se otorgará un subsidio de manera articulada entre el Gobierno Departamental y la Alcaldía local, con el objetivo de iniciar formalmente el proceso de reconstrucción de las viviendas.