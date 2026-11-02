Ataque del ELN con drones deja dos soldados profesionales asesinados en San José del Palmar, Chocó

Un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado por el ELN en San José del Palmar, Chocó, dejó un saldo de dos soldados asesinados. El trágico hecho ha generado conmoción y alerta ante la escalada de violencia por parte de grupos armados.

Más de 500 soldados llegaron para reforzar la seguridad de Cúcuta y su área metropolitana

El Ejército Nacional denunció que en medio de la ofensiva terrorista del ELN, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, se presentó el asesinato de dos soldados profesionales y cinco más heridos.

Los hechos se registraron en el sector de Juntas de Tamaná y La Italia, en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, donde las tropas fueron objeto de un ataque indiscriminado.

Los soldados asesinados fueron identificados como Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan de la Cruz Méndez Ortiz, quienes fueron alcanzados por las detonaciones de los explosivos lanzados desde drones.

Dos soldados profesionales fueron asesinados en San José del Palmar, Chocó. Foto: Ejército

La institución informó que la Fuerza Aérea ha mantenido sobrevuelos constantes en el área, con el propósito de facilitar la extracción del personal que permanece en el lugar y su posterior evacuación hacia centros asistenciales, donde los cinco heridos recibirán atención médica.

El Ejército lamentó los hechos y extendió sus condolencias a la familia de los dos soldados profesionales, a quienes calificó como “héroes de la patria”. También, anunció que se activaron los protocolos institucionales y el acompañamiento a su familia, brindando apoyo permanente.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica este nuevo acto de violencia, que constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, al atentar contra la vida e integridad de nuestros hombres, quienes cumplían con su deber constitucional de garantizar la seguridad y soberanía en el territorio nacional”, resaltó la institución en un comunicado a la opinión pública.

Nuevo atentado terrorista en Cauca: delincuentes explotaron una motobomba y volaron por segunda vez en un mes el peaje El Mango

Este trágico hecho se suma al atentado terrorista perpetrado la noche de este domingo en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, donde cuatro personas fueron asesinadas y 17 resultaron heridas.

En la noche del sábado, una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en la zona rosa del municipio de Algeciras, Huila, mientras se realizaban patrullajes por la celebración de Halloween. El ataque asesinó al patrullero Julián Smith Castaño López y dejó otras nueve personas heridas.

El sábado en la mañana también se presentó la activación de un artefacto explosivo en el peaje El Mango, sobre la Vía Panamericana. Este hecho solo dejó daños materiales en la infraestructura vial.