SEMANA: ¿Qué se sabe hasta este momento del atentado?

Adriana Matiz: Lo que ocurrió en Planadas es aterrador. El domingo, hacia las 9:45 de la noche, se produjo un ataque terrorista con explosivos. El balance es de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad; 18 personas heridas, y 177 viviendas afectadas. Hoy al mediodía estuve en Planadas, recorriendo el municipio con los comandantes de la Fuerza Pública del Tolima. Pude conocer de primera mano la magnitud de los daños y lo que están viviendo las familias. Ver las viviendas afectadas, el hospital destruido y escuchar a las personas que pasaron por esta tragedia es profundamente doloroso. Los daños materiales se reponen, pero las vidas perdidas son irreparables; estamos frente a familias que hoy lloran a sus seres queridos y ante una comunidad que necesita protección. Este es un atentado bárbaro, es demencial. No existe justificación para atacar de esta manera a la población civil.

Identifican a las víctimas que murieron en atentado con explosivos en Tolima: hay una bebé de dos meses y una deportista

SEMANA: ¿Quiénes podrían estar detrás de estos hechos?

A.M.: De acuerdo con la información de inteligencia y lo analizado en el Consejo de Seguridad, detrás de este atentado estarían los frentes Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, que habrían actuado conjuntamente. Aquí no estamos hablando de revolucionarios ni de personas que defienden una causa, estamos hablando de organizaciones criminales que utilizan brazaletes y discursos ideológicos para esconder sus verdaderos intereses, que son el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control de las economías ilícitas. Lo de Planadas es terrorismo puro y duro de las mafias de la minería ilegal y la droga, que se disfrazan con brazaletes de revolucionarios. Son ellos los responsables de sembrar miedo, asesinar civiles y poner en riesgo a comunidades enteras. No hay ninguna justificación ideológica para matar a una bebé, a una familia o a cualquier persona inocente.

"Estas organizaciones están utilizando explosivos de enorme capacidad destructiva en zonas habitadas", dijo la gobernadora. Foto: API

SEMANA: ¿Es cierto que el atentado se hizo con drones con explosivos?

A.M.: Lo que tenemos confirmado es que la explosión se produjo por una volqueta cargada con cilindros. Pero más allá de ese elemento, lo verdaderamente grave es que estas organizaciones están utilizando explosivos de enorme capacidad destructiva en zonas habitadas, asesinando inocentes y poniendo en riesgo la vida de familias enteras.

Revelan video del momento exacto del atentado en Planadas, Tolima: explosivos impactaron contra un hospital y varias viviendas

SEMANA: ¿Quiénes son las víctimas del atentado?

A.M.: Son personas de la comunidad. Son civiles, familias de Planadas, personas que estaban en sus casas y que nunca debieron quedar expuestas a semejante ataque. Entre las cuatro víctimas mortales hay dos menores de edad. Una de ellas era una bebé de apenas dos meses. Esa es una de las imágenes más dolorosas que nos deja este atentado terrorista. También tenemos 18 personas heridas, algunas de ellas con lesiones que requirieron traslado a otros centros asistenciales.

El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: Redes sociales

SEMANA: ¿Ha hablado con la familia de la bebé?

A.M.: La muerte de esa bebé es algo desgarrador, profundamente doloroso. Sí, estuve hoy con la mamá de la bebé, una joven de 19 años, quien también perdió en el ataque a su compañero sentimental. No hay manera de encontrar una explicación para un ataque de esta naturaleza. ¿Qué puede justificar que una criatura de apenas dos meses termine siendo víctima de la violencia? Mi solidaridad está con su familia y con todas las familias que perdieron a sus seres queridos. Hemos dispuesto el acompañamiento institucional para atenderlas y quiero que sepan que no están solas. No hay causa, no hay ideología y no hay discurso político que pueda justificar el asesinato de un niño.

"Es especialmente doloroso porque, mientras se necesitaba toda la capacidad sanitaria para atender a los heridos, también resultó afectado el lugar que debía prestarles esa atención", dijo la gobernadora. Foto: Alejandro Acosta

SEMANA: El atentado se realizó contra un hospital, un bien protegido por el DIH. ¿Qué afectaciones tiene ese centro de salud?

A.M.: Esta es otra de las dimensiones más graves de lo ocurrido. Es importante explicar que el hospital que actualmente funciona en Planadas está en una sede alterna, porque el nuevo hospital del municipio se encuentra en construcción. Esa sede alterna, donde se venían prestando los servicios de salud, recibió el impacto de los explosivos y quedó prácticamente destruida. La afectación compromete gravemente la capacidad de atención médica del municipio.

Es especialmente doloroso porque, mientras se necesitaba toda la capacidad sanitaria para atender a los heridos, también resultó afectado el lugar que debía prestarles esa atención. Estamos coordinando con el Presidente de la República, la UNGRD, el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales un hospital de campaña que llegará al departamento en el amanecer de este martes 3 de noviembre a la ciudad de Ibagué y desde ahí saldrá hacia Planadas. Estamos coordinando también todo el tema de medicamentos, porque en el ataque quedaron totalmente calcinados. Estamos organizando todas las alternativas para garantizar la prestación de los servicios, la atención de los pacientes y el apoyo médico que requiere Planadas. Atacar una instalación donde se presta atención médica es una agresión de enorme gravedad, porque la misión médica debe ser respetada y protegida.

Atentado en Planadas, Tolima, deja cuatro personas muertas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses

SEMANA: ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno tras este hecho? ¿Ha estado en comunicación con usted?

A.M.: Sí. Desde el primer momento he estado en comunicación con el Presidente de la República, con el Ministro de Defensa y con otros miembros del Gobierno Nacional. Precisamente, esta mañana lideramos un Consejo de Seguridad Extraordinario, que contó con el acompañamiento virtual del Ministro de Defensa y de la cúpula militar. Allí analizamos la situación de orden público en el sur del Tolima y coordinamos las acciones necesarias para responder a esta grave situación. Revisamos las capacidades operativas, las necesidades de refuerzo y las medidas para proteger a Planadas y a los demás municipios del sur.

"Desde el primer momento he estado en comunicación con el Presidente de la República, con el Ministro de Defensa y con otros miembros del Gobierno Nacional", dijo la gobernadora. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

SEMANA: ¿Cuál es la respuesta de las autoridades para proteger a Planadas?

A.M.: Estamos actuando en dos frentes. El primero es atender a las familias afectadas, garantizar la atención de los heridos y encontrar soluciones para las personas cuyas viviendas resultaron impactadas o destruidas, para lo cual se entregará un subsidio de arriendo. También estamos coordinando alternativas para garantizar los servicios de salud; a la madrugada llegará el hospital de campaña. Esta semana estaremos entregando subsidios de arriendo y de construcción. El segundo frente es la seguridad. Estamos coordinando con los comandantes de la Fuerza Pública las acciones para fortalecer la presencia institucional y enfrentar a las estructuras criminales. He pedido al Gobierno Nacional reforzar el pie de fuerza, militarizar el sur del Tolima y desarrollar operaciones contundentes contra estas organizaciones y las economías ilegales que las financian. Desde la Gobernación vamos a continuar desplazando nuestra capacidad institucional al territorio.