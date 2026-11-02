Ejército despliega fuerzas especiales y expertos antiexplosivos en Planadas, Tolima, tras atentado terrorista

El Ejército Nacional reforzó su dispositivo de seguridad en Planadas, Tolima, con la llegada del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 y el Grupo MARTE, unidades especializadas que se sumaron a las operaciones militares tras el atentado terrorista registrado en las últimas horas en este municipio del sur del departamento.

Atentado en Planadas, Tolima, deja cuatro personas muertas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses

De acuerdo con la información entregada por la institución, las unidades llegaron para apoyar a las tropas de la Sexta Brigada, con el objetivo de fortalecer la presencia militar en el territorio, desarrollar labores de registro y control y proteger a la población civil.

Los uniformados cuentan con entrenamiento especializado para adelantar operaciones urbanas y atender situaciones relacionadas con artefactos explosivos, capacidades que serán empleadas en medio de las acciones desplegadas tras el ataque.

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Ejército en Planadas, Tolima. Foto: Brigada VI

A través de un pronunciamiento, el Ejército confirmó la llegada de los refuerzos y señaló que estas unidades élite se integran a las operaciones para recuperar la tranquilidad en esta zona del Tolima y avanzar en la búsqueda de los responsables.

La institución también rechazó contundentemente el hecho violento y reiteró su compromiso con la protección de los habitantes afectados por la acción terrorista.

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Ejército en Planadas, Tolima. Foto: Brigada VI

El despliegue militar se produce después de un atentado que, según los reportes preliminares conocidos, dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, además de más de una decena de heridos y daños materiales.

El ataque generó una ola de rechazo entre autoridades y diferentes sectores, que reclamaron acciones contundentes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Ejército en Planadas, Tolima. Foto: Brigada VI

Con la llegada del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 y el Grupo MARTE, el Ejército busca fortalecer las capacidades operativas en Planadas y apoyar las labores de seguridad en medio de la emergencia.

Por ahora, la institución no ha precisado públicamente en este pronunciamiento quiénes estarían detrás del atentado ni ha atribuido la responsabilidad a una estructura armada específica.

Ejército en Planadas, Tolima. Foto: Brigada VI

Las operaciones militares continuarán enfocadas en reforzar la seguridad, prevenir nuevos hechos violentos y contribuir a la identificación de los responsables del ataque que golpeó a la población de Planadas.