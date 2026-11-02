“Una acción criminal que atenta contra la vida”: Ejército se pronuncia tras atentado terrorista en Balboa, Cauca

El Ejército Nacional de Colombia se pronunció sobre el atentado ocurrido durante la noche del pasado domingo 1 de noviembre en el departamento del Cauca, en el que una motocicleta cargada con explosivos fue activada en inmediaciones del hospital de Balboa.

Nuevo atentado en Cauca: motocicleta con explosivos fue activada en Balboa

La explosión provocó múltiples daños materiales a la infraestructura del centro asistencial, además de viviendas y locales comerciales. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el estado actual de las fachadas de las viviendas que recibieron daños.

Afortunadamente, las autoridades informaron que ninguna persona falleció a causa de la explosión.

En sus redes sociales, la Tercera División del Ejército Nacional emitió un comunicado rechazando de manera contundente el atentado terrorista ocurrido en el casco urbano de Balboa, al ser considerada como “una acción criminal que atenta contra la vida, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de esta región”.

La Fuerza Pública afirma que el uso indiscriminado de explosivos constituye una grave amenaza para la población civil y que es visto como una flagrante violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

“Es especialmente reprochable que estas acciones pongan en peligro instalaciones hospitalarias, consideradas bienes especialmente protegidos por el DIH”, afirmó.

El Ejército Nacional informó que, según los reportes preliminares, este atentado habría sido orquestado por miembros de la estructura criminal Carlos Patiño, al servicio de alias “Iván Mordisco”.

Ante lo ocurrido, tropas de la Brigada 29 mantienen su despliegue en el área, mientras se adelantan labores de verificación y control para poder descartar la presencia de otros artefactos explosivos y reforzar la seguridad de la población afectada.

“El Ejercito Nacional de Colombia hace un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información sobre movimientos sospechosos, personas, vehículos u objetos que puedan representar una amenaza, a través de la línea gratuita 107. La denuncia oportuna es fundamental para prevenir nuevos hechos y proteger la vida” concluyó.

Los hechos ocurridos en Balboa durante la noche del 1 de noviembre forman parte de una racha de violencia que ha afectado a varios puntos del departamento del Cauca. Pocas horas antes del ataque terrorista, otra motoclite cargada con explosivos fue detonada en el peaje de El Bordo, en jurisdicción del municipio de La Sierra.

El ataque también fue interpretado por miembros de la estructura Carlos Patiño.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, en ese momento pronunció el apoyo del Gobierno Nacional para proteger la seguridad de todos los actores viales en las vías del país.

“El Cauca es una prioridad para el Gobierno. Estamos adquiriendo el equipamiento necesario para desplegar el Plan Meteoro, con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos. El paso por la vía se mantiene. No vamos a permitir que el terrorismo intimide a las comunidades ni se tome nuestras carreteras”, comentó.