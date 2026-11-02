Atentado en Planadas, Tolima, deja cuatro personas muertas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses

Durante la noche del domingo, 1 de noviembre, se registró un hecho que ha generado conmoción en el país. Un nuevo atentado se registró en el municipio de Planadas, Tolima. Según las primeras versiones, una volqueta cargada con explosivos habría sido detonada en inmediaciones del barrio Aeropuerto y de una base militar.

Caos en Theatron durante Halloween: largas filas, aglomeraciones y desorden quedaron registrados en video

De acuerdo con una publicación de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en su cuenta de X, el hecho dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida.

“Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie", escribió la gobernadora a través de la red social.

Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie. — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026

Además, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, reportó que la explosión de un camión cargado con explosivos ocasionó daños en parte de la infraestructura de un hospital y varias viviendas. Además, la detonación dejó las calles cubiertas de escombros.

En videos difundidos tras el atentado se observa la angustia de los habitantes de la zona. En una de las grabaciones, una mujer grita desesperadamente mientras un hombre retira de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija. Otras imágenes muestran a varias personas heridas, algunas tendidas entre bloques de piedra y restos de las estructuras.

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas, una bebé de apenas dos meses. El hecho provocó rechazo e indignación en el país. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/blptwztJpa — Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2026

Por su parte, el alcalde de Planadas también informó a una emisora local que el ataque dejó “múltiples heridos”. Según explicó, los afectados fueron trasladados a un colegio de la zona, donde recibieron atención médica ante la emergencia provocada por la explosión.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables del atentado en Planadas. Según explicó el alcalde Juan Camilo Hueje, además de la detonación del camión cargado con explosivos, también se reportó la presencia de drones que “sobrevolaban” el casco urbano del municipio.

Nuevo atentado en Cauca: motocicleta con explosivos fue activada en Balboa

En medio de este panorama de violencia, el Gobierno ordenó el despliegue de fuerzas militares en otras regiones del país. El viernes, 30 de octubre, De la Espriella dispuso la militarización de Cúcuta, principal ciudad fronteriza con Venezuela, ante el aumento de atentados. Asimismo, en septiembre se desplegaron tropas en Santa Marta, luego de una serie de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos.