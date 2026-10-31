Nuevo atentado terrorista en Cauca: delincuentes explotaron una motobomba y volaron por segunda vez en un mes el peaje El Mango

Un nuevo atentado terrorista se registró en la mañana de este sábado, 31 de octubre, en el departamento del Cauca, uno de los más afectados por la violencia.

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De acuerdo con las primeras informaciones, delincuentes hicieron explotar una motobomba y volaron por completo el peaje conocido como El Mango, ubicado en el sector La Depresión, en el municipio de La Sierra.

Por el momento, no se ha confirmado de alguna víctima que haya dejado este hecho terrorista, pero resta esperar a que las autoridades tengan un pronunciamiento oficial.

En algunas imágenes que se han conocido, se observa que el peaje quedó totalmente destruido por cuenta de la explosión. La caseta quedó gravemente afectada y hay escombros en el suelo.

En las fotos también se ve a la comunidad mirando la escena desde algunos puntos retirados. La situación ha generado congestión vehicular, ya que el paso quedó totalmente restringido mientras que las autoridades adelantan las respectivas labores de verificación.

Hasta el momento se desconoce quiénes están detrás de este hecho violento, por lo que ya se están realizando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido en su totalidad.

Las autoridades se encuentran en alerta debido a que es el segundo atentado que hay en este peaje en menos de un mes. El pasado lunes, 12 de octubre, ya había explotado un carrobomba, lo que dejó tres personas heridas.

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En esa oportunidad, el Ejército Nacional confirmó que el responsable del ataque fue el GAO-r Estructura Carlos Patiño, que hace parte de las disidencias de las Farc.

Debido a lo que fue este nuevo ataque este sábado, las autoridades han recomendado a los conductores abstenerse de acercarse al lugar y, en lo posible, tomar otras rutas alternas para llegar a sus destinos.

Asimismo, le hizo un llamado a la comunidad para que mantengan precaución en medio de la situación que se vive. Se espera que en las próximas horas se amplíen más detalles.